Бывший заместитель губернатора ХМАО Золотухин погиб на СВО

Замгубернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Алексей Золотухин погиб в зоне спецоперации, сообщил мэр Нягани Иван Ямашев. Он ушел участвовать в военных действиях добровольцем в прошлом году.

Алексей Золотухин родился 19 октября 1977 года, он уроженец Ташкента. Окончил Северо-Кавказский военный Краснознаменный институт внутренних войск МВД России по специальности «юриспруденция».

Служил в Вооруженных силах РФ с 1995 по 2008 год, а после увольнения в запас перешел на гражданскую службу. С июля 2018 по январь 2023 года работал первым заместителем главы города Пыть-Ях в ХМАО-Югре. В 2022 году руководил рабочей группой оперативного штаба Югры, которая участвовала в восстановлении инфраструктуры Макеевки в ДНР. Позже, перейдя в региональное правительство, Золотухин курировал деятельность департамента региональной безопасности и занимался вопросами гражданской защиты населения.

Согласно сайту правительства ХМАО-Югры, в 2024 году указом президента он был награжден орденом Дружбы, а также медалью Министерства обороны РФ за вклад в укрепление обороны страны.