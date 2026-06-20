Подростка, напавшего на людей в ТЦ Краснодара, направили к психиатрам

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нападения подростка на людей в торговом центре в Краснодаре. Задержанного будут осматривать психиатры.

Дело возбуждено по статьям об убийстве (ст. 105 УК РФ) и покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ст. 105 УК РФ). «Учитывая характер его действий при совершении преступления, назначена судебно-психиатрическая экспертиза», — добавили в СКР.

По предварительным данным, подросток 2007 года рождения с холодным оружием напал на охранника ТЦ, после чего нанес удары попытавшимся его остановить посетителям. Одна женщина получила тяжелые ранения и умерла по пути в больницу. Также нападавший пытался устроить пожар: по одним данным, он взорвал петарду, по другим, использовал горючую жидкость.

Официальный представитель МВД Ирина Волк опубликовала видеозапись части допроса задержанного. На камеру подросток заявил, что никогда не употреблял алкоголь и наркотики, а также что у него есть брат и две сестры. Мать воспитывает детей в одиночку, так как отец умер.

В Telegram-каналах распространилось другое видео, снятое сразу после задержания молодого человека. В ролике он говорит, что ему никто не обещал денег и что он не собирался нападать на детей в игровой зоне. Юноша утверждал, что планировал убить себя, так как «жизнь надоела».