Турция проиграла в матче с Парагваем со счетом 0:1 на ЧМ-2026
Сборная Турции уступила команде Парагвая со счетом 0:1 на чемпионате мира по футболу. По итогам встречи положение в группе D: США (6 очков в 2 матчах), Австралия (3;2), Парагвай (3;2), Турция (0;2).
Фото: David Gonzales / Reuters
В составе сборной Парагвая гол забил Матиас Галарс на 64-й секунде матча. Этот гол является самым быстрым на чемпионате мира 2026 года.
Полузащитник парагвайцев Мигель Альмирон в конце первого тайма получил красную карточку. Футболист стал первым игроком в истории ЧМ, которого удалили за прикрытый рот во время спора с соперником.
Матч проходил на стадионе в Сан-Франциско. Чемпионат мира по футболу проводят в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.
Чемпионат мира по футболу 2026 года, на котором Турция проиграла Парагваю, является первым в истории, который принимают сразу три страны – США, Канада и Мексика. Впервые в турнире участвуют 48 команд вместо привычных 32, что привело к увеличению общего количества матчей до 104. Международная федерация футбола (FIFA) стремится нарастить доходы, что привело к введению динамического ценообразования на билеты, вызвавшего критику и расследования.