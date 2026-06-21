Германия обыграла Кот-д'Ивуар со счетом 2:1 на ЧМ-2026

Германия обыграла Кот-д’Ивуар со счетом 2:1 во втором туре группового этапа ЧМ-2026. По итогам встречи положение в группе E: у Германии 6 очков за две игры, у Кот-д’Ивуара — 3, Эквадор и Кюрасао, которые провели по одному матчу, очков не набрали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kevin Sousa / Reuters Фото: Kevin Sousa / Reuters

Счет в игре на 30-й минуте открыл полузащитник сборной Кот-д’Ивуара Франк Кессье. Во втором тайме победу немцам принес дубль нападающего Дениза Ундава (68', 90+4'). Этой победой Германия обеспечила себе выход в плей-офф.

Игра прошла на стадионе «Би-Эм-О Филд» (Торонто, Канада). Следующий матч в группе E пройдет сегодня между Эквадором и Кюрасао, он начнется в 3:00 по московскому времени. Чемпионат мира по футболу проходит в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.

Подробнее — в материале «Ъ» «Спокойны как Ундав».