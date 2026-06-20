Президент Польши лишил Зеленского ордена Белого орла

Президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей государственной награды — ордена Белого орла. Господин Зеленский получил орден в апреле 2023 года по решению бывшего главы государства Анджея Дуды.

Как заявил Кароль Навроцкий, Владимир Зеленский лишен ордена за присвоение одному из подразделений Вооруженных сил Украины имени «Героев УПА» (Украинской повстанческой армии; признана в России экстремистской и запрещена). Он добавил, что для большинства поляков повстанческая армия остается, прежде всего, формированием, ответственным за преступления, которые были совершены против граждан Польши в годы Второй мировой войны. В 2016 году Сейм Польши признал действия УПА (признана в России экстремистской и запрещена) геноцидом.

«Украина также должна помнить, что ничто не служит интересам Кремля больше, чем конфликт между поляками и украинцами. Каждый спор об исторической памяти ослабляет наши народы и укрепляет тех, кто хотел бы разделить и завоевать Европу»,— указано в заявлении президента Польши.

В ответ глава МИД Украины Андрей Сибига отказался от Командорского креста со звездой ордена «За заслуги перед Польшей», который он получил в 2022 году. Он пояснил, что «дело не в орденах, а в отношении». Господин Сибига также заявил, что решение лишить президента Украины ордена Белого орла было стратегической ошибкой Варшавы.