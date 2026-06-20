Нидерланды обыграли Швецию со счетом 5:1 на ЧМ-2026

Сборная Нидерландов обыграла команду Швеции со счетом 5:1 на чемпионате мира по футболу. Матч прошел на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне, США. Команда Нидерландов набрала четыре очка и возглавила группу F. Швеция находится на втором месте с тремя очками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Phil Noble / Reuters Фото: Phil Noble / Reuters

В составе команды Нидерландов голы забили Брайан Бробби (на пятой и 17-й минутах), Коди Гакпо (на 47-й и 54-й минутах) и Крисенсио Саммервилл (на 89-й минуте). В шведской команде гол забил Антони Эланга (59').

В первом туре группы F сборная Нидерландов сыграла вничью с Японией (2:2), Швеция победила Тунис (5:1). В заключительном туре 26 июня команда Нидерландов встретится с Тунисом. В тот же день Швеция сыграет с Японией.

Следующий матч в группе F пройдет 21 июня между Японией (1 очко) и Тунисом (0). Игра начнется в 7:00 мск. Чемпионат мира по футболу проходит в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля. В 2025 году чемпионат выиграла Аргентина.