Умер режиссер «Друзей» и «Теории большого взрыва» Джеймс Берроуз

Режиссер сериалов «Друзья» и «Теория большого взрыва» Джеймс Берроуз умер 19 июня в возрасте 85 лет, сообщает The New York Times. Информацию подтвердил агент господина Берроуза, однако причину смерти не раскрыл.

Господин Берроуз заслужил репутацию «Стивена Спилберга в мире ситкомов», отмечает The New York Times. Режиссер был номинирован на премию «Эмми» 47 раз, из которых получил награду 11 раз.

В 1995 году Билл Картер в статье для The New York Times описал его как «человека, чей визуальный стиль и комедийное чутье помогли создать больше комедийных хитов, чем кто-либо другой на телевидении».

«Когда я режиссирую телевизионное шоу, я пытаюсь нащупать ту самую идеальную точку, где лучший сценарий встречается с лучшей актерской игрой и лучшей химией между исполнителями»,— писал мистер Берроуз в своей автобиографии 2022 года «Режиссер — Джеймс Берроуз».

Джеймс Берроуз был постоянно востребован, часто работая над несколькими сериалами одновременно, отмечает NYT. Всего он срежиссировал 75 пилотных эпизодов, которые впоследствии переросли в полноценные сериалы.