Сборная Марокко обыграла Шотландию со счетом 1:0 на ЧМ-2026

Сборная Марокко победила команду Шотландии со счетом 1:0 на чемпионате мира по футболу. По итогам встречи положение в группе C: Марокко (4 очка в 2 матчах), Шотландия (3;2), Бразилия (1;1), Гаити (0;1).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Pilar Olivares / Reuters Фото: Pilar Olivares / Reuters

В составе сборной Марокко гол забил полузащитник Исмаэль Сайбари, который отличился на 2-й минуте встречи с передачи Браима Диаса. Матч проходил на стадионе в Фоксборо штата Массачусетс.

В эти минуты идет еще один матч группы C: Бразилия — Гаити. Он начался в 3:30 мск. Чемпионат мира по футболу проходит в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.

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