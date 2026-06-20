Сборная Марокко обыграла Шотландию со счетом 1:0 на ЧМ-2026
Сборная Марокко победила команду Шотландии со счетом 1:0 на чемпионате мира по футболу. По итогам встречи положение в группе C: Марокко (4 очка в 2 матчах), Шотландия (3;2), Бразилия (1;1), Гаити (0;1).
Фото: Pilar Olivares / Reuters
В составе сборной Марокко гол забил полузащитник Исмаэль Сайбари, который отличился на 2-й минуте встречи с передачи Браима Диаса. Матч проходил на стадионе в Фоксборо штата Массачусетс.
В эти минуты идет еще один матч группы C: Бразилия — Гаити. Он начался в 3:30 мск. Чемпионат мира по футболу проходит в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.
Подробнее — в материале «Ъ» «Бразильцы нашли форварда».
Чемпионат мира по футболу 2026 года, проходящий в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля, впервые проводится в расширенном формате с участием 48 сборных, разбитых на 12 групп. Это существенное увеличение по сравнению с предыдущими турнирами, которые включали 32 команды и 64 матча, тогда как текущий чемпионат состоит из 104 игр. Увеличение числа участников привело к тому, что в турнире появились так называемые "экзотические" сборные, которые раньше редко или никогда не доходили до финальной части мирового первенства, такие как Кюрасао, Кабо-Верде, Гаити, Иордания и Узбекистан. Это, по мнению экспертов, снизило общий уровень соревнований, так как матчи с участием таких команд часто становятся предсказуемыми, и значительно сократило вероятность формирования "групп смерти".
Расширение формата обусловлено стремлением Международной федерации футбола (FIFA) увеличить доходы за счет телевизионных контрактов и продажи билетов. Ожидается, что доходы FIFA за четырехлетний цикл превысят $13 млрд, причем почти $9 млрд придут в 2026 году. Значительная часть прибыли поступает от медиаправ (почти половина) и продажи билетов (более трети). При этом основная финансовая нагрузка по проведению турнира, оцениваемая в $12-14 млрд, легла на бюджеты городов-организаторов. Для турнира 2026 года не потребовалось серьезных вложений в строительство стадионов, поскольку 16 арен уже существуют и эксплуатируются на высоком уровне. Однако, несмотря на эти меры, FIFA опасается, что заполняемость трибун на некоторых матчах не превысит 50%, а высокие цены на билеты и трудности с визами для иностранных болельщиков также вызывают недовольство.