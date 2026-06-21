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В Швейцарии стартовали переговоры между США и Ираном

Переговоры между Соединенными Штатами и Ираном начались в Швейцарии при посредничестве Катара и Пакистана. Об этом сообщает МИД Катара, передает Al Jazeera.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи

Фото: AP

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи

Фото: AP

«Министерство иностранных дел Катара объявляет о начале переговоров между Соединенными Штатами и Ираном при посредничестве Швейцарии, в которых выступают страна Персидского залива и Пакистан», — говорится в заявлении.

Сообщается, что участники переговоров в Швейцарии сформировали технические группы для выработки итогового соглашения. Помимо этого, созданы группы мониторинга за выполнением положений меморандума. В Дохе выразили надежду, что встречи «приведут к достижению всеобъемлющего и прочного соглашения, охватывающего все аспекты, затронутые в меморандуме о взаимопонимании» между Соединенными Штатами и Ираном.

Ранее представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи рассказал IRNA, что 21 июня иранская делегация проведет два раунда переговоров. Первый состоится с представителями стран-посредников. Второй будет представлять собой четырехстороннюю встречу с участием США. Таким образом, переговоры пройдут одним днем.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Переговоры между США и Ираном имеют долгую историю и часто проводятся при посредничестве различных стран. Так, ранее Оман неоднократно выступал посредником в непрямых переговорах, в том числе по вопросам ядерной программы Ирана. Также Пакистан был частой площадкой для проведения встреч между американской и иранской делегациями, где обсуждались ключевые спорные пункты, включая иранскую ядерную программу, судоходство в Ормузском проливе и снятие санкций. В начале 2026 года Пакистан активно предлагал свою площадку для переговоров и предпринимал посреднические усилия.

За время переговорного процесса стороны сталкивались с трудностями. Например, в апреле 2026 года переговоры в Исламабаде зашли в тупик из-за разногласий по открытию Ормузского пролива и нежелания Тегерана отказаться от запасов обогащенного урана. США также вводили двухнедельное перемирие, после которого грозили возобновить военные действия в случае провала переговоров. Эти встречи часто были направлены на достижение соглашений по обмену пленными и размораживанию иранских активов.

Первые раунды переговоров часто проходили в Исламабаде, при этом Вице-президент США Джей Ди Вэнс был потенциальным кандидатом на роль главного переговорщика, хотя вопросы безопасности его участия там иногда вставали под сомнение. В целом, переговоры между США и Ираном постоянно подвергались влиянию различных факторов, включая военные операции и взаимные удары, что подчеркивало их деликатный характер. Например, в феврале 2026 года после убийства верховного лидера Ирана Али Хаменеи, президент Трамп заявлял, что иранские официальные лица проявляют желание говорить, но их действия запаздывают.

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