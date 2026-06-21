В Швейцарии стартовали переговоры между США и Ираном

Переговоры между Соединенными Штатами и Ираном начались в Швейцарии при посредничестве Катара и Пакистана. Об этом сообщает МИД Катара, передает Al Jazeera.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи

Фото: AP Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи

Фото: AP

«Министерство иностранных дел Катара объявляет о начале переговоров между Соединенными Штатами и Ираном при посредничестве Швейцарии, в которых выступают страна Персидского залива и Пакистан», — говорится в заявлении.

Сообщается, что участники переговоров в Швейцарии сформировали технические группы для выработки итогового соглашения. Помимо этого, созданы группы мониторинга за выполнением положений меморандума. В Дохе выразили надежду, что встречи «приведут к достижению всеобъемлющего и прочного соглашения, охватывающего все аспекты, затронутые в меморандуме о взаимопонимании» между Соединенными Штатами и Ираном.

Ранее представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи рассказал IRNA, что 21 июня иранская делегация проведет два раунда переговоров. Первый состоится с представителями стран-посредников. Второй будет представлять собой четырехстороннюю встречу с участием США. Таким образом, переговоры пройдут одним днем.