Во Франции погиб основатель Ubisoft, выпустившей игры Assassin’s Creed и Far Cry

При крушении частного самолета на западе Франции погибли два человека, в том числе — сооснователь компании-разработчика и издателя компьютерных игр Ubisoft Клод Гиймо. Об этом сообщает Figaro.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ubisoft Фото: ubisoft

По информации издания, Cessna 421 разбился вечером в пятницу в районе курорта Ла-Боль-Эскублак в департаменте Луара-Атлантик. Источники сообщили, что самолет принадлежал господину Гиймо, бизнесмен лично управлял воздушным судном. Клод Гиймо был членом местного авиаклуба и в пятницу должен был участвовать в клубном мероприятии.

Ubisoft была основана в 1986 году братьями Клодом, Мишелем, Жераром, Ивом и Кристианом Гиймо. Головной офис компании расположен в Сен-Манде, филиалы находятся более чем в 20 странах мира. В 2020 году компания занимала девятое место среди производителей компьютерных игр по величине доходов и рыночной капитализации. Среди наиболее известных продуктов компании — серии игр Assassin’s Creed, Far Cry, Prince of Persia, Rayman, Watch Dogs.