Бразилия победила в матче с Гаити со счетом 3:0 на ЧМ-2026
Сборная Бразилии победила команду Гаити со счетом 3:0 на чемпионате мира по футболу. По итогам встречи положение в группе C: Бразилия (4 очка в 2 матчах), Марокко (4;2), Шотландия (3;2), Гаити (0;2).
Фото: Kyle Ross / Reuters
В составе сборной Бразилии голы забили Матеус Кунья, который оформил дубль (24-я и 36-я минуты), и Винисиус Жуниор, реализовавший выход один на один в добавленное к первому тайму время.
За первый тайм бразильские футболисты пять раз попали в офсайд (Рафинья Диас — дважды, Винисиус Жуниор, Матеус Кунья и Данило Луис да Силва). На 40-й минуте встречи из-за повреждения был вынужденно заменен нападающий Рафинья Диас, вместо которого на поле вышел Райан Роша.
Матч проходил на стадионе в Филадельфии. Чемпионат мира по футболу проходит в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.
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Чемпионат мира по футболу 2026 года, проходящий в США, Канаде и Мексике, является первым турниром с участием 48 сборных. В связи с этим изменена система отбора: напрямую в финальную часть выходят шесть команд из Южной Америки, а еще одна команда с этого континента может попасть через межконтинентальные стыковые матчи. Это значительно снизило интригу отборочных турниров, так как грандам вроде Бразилии стало проще гарантировать себе место.
Бразилия, несмотря на свой статус пятикратного чемпиона мира, столкнулась с кризисом и показывала нестабильные результаты в отборочных играх. Перед началом чемпионата мира сборная занимала лишь седьмое место в рейтинге аналитического бюро Opta, а после первого тура группового этапа её шансы на победу были оценены в 5,37%. Проблемы команды связывают с кадровым кризисом, сменой нескольких тренеров (в январе 2024 года Доривал Жуниор сменил Фернанду Диниза, а в апреле 2025 года Жоржи Жезуш стал новым главным тренером), а также «архаичным» и «невзрачным» стилем игры.
Группа C, где играет Бразилия, также включает сборную Марокко, которая дошла до полуфинала предыдущего чемпионата мира и считается одним из фаворитов турнира. Настороженной игрой с Марокко (ничья 1:1) бразильцы вызвали сомнения в своих претензиях на победу. Однако матч с Гаити, которую многие воспринимали как аутсайдера группы, показал отсутствие серьезных проблем с командами послабее. Организаторы турнира внедрили специальный жест для жалоб на расизм, который будет тестироваться в ходе чемпионата мира.