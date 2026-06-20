Бразилия победила в матче с Гаити со счетом 3:0 на ЧМ-2026

Сборная Бразилии победила команду Гаити со счетом 3:0 на чемпионате мира по футболу. По итогам встречи положение в группе C: Бразилия (4 очка в 2 матчах), Марокко (4;2), Шотландия (3;2), Гаити (0;2).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kyle Ross / Reuters Фото: Kyle Ross / Reuters

В составе сборной Бразилии голы забили Матеус Кунья, который оформил дубль (24-я и 36-я минуты), и Винисиус Жуниор, реализовавший выход один на один в добавленное к первому тайму время.

За первый тайм бразильские футболисты пять раз попали в офсайд (Рафинья Диас — дважды, Винисиус Жуниор, Матеус Кунья и Данило Луис да Силва). На 40-й минуте встречи из-за повреждения был вынужденно заменен нападающий Рафинья Диас, вместо которого на поле вышел Райан Роша.

Матч проходил на стадионе в Филадельфии. Чемпионат мира по футболу проходит в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.

Подробнее — в материале «Ъ» «Бразильцы нашли форварда».