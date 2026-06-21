Главные анонсы 22–28 июня

22 июня, понедельник

В Москве в Центре международной торговли откроется «Неделя российского ритейла».

В Москве в Музее Победы состоится открытие выставки «Война. Начало», посвященной 85-летию со дня начала Великой Отечественной.

23 июня, вторник

В Москве на площадке Radisson Blu Leninsky Prospect Hotel состоится XII международный научно-экспертный форум «Примаковские чтения».

24 июня, среда

В Санкт-Петербурге начнется XIV Петербургский международный юридический форум.

25 июня, четверг

Минобороны Белоруссии проведет в Минске IV Международный антифашистский конгресс.

26 июня, пятница

В Москве на ВДНХ состоится общегородской выпускной.

27 июня, суббота

В Москве на Садовом кольце состоится праздник экологичного транспорта — 2-й Электрофестиваль.

В Москве в «Лужниках» пройдет ежегодный Московский марафон тренировок, который соберет любителей активного образа жизни и музыки.

28 июня, воскресенье

Пройдет первый этап съезда «Единой России».