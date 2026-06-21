Главные анонсы 22–28 июня
Важные и интересные события предстоящей недели
22 июня, понедельник
В Москве в Центре международной торговли откроется «Неделя российского ритейла».
В Москве в Музее Победы состоится открытие выставки «Война. Начало», посвященной 85-летию со дня начала Великой Отечественной.
23 июня, вторник
В Москве на площадке Radisson Blu Leninsky Prospect Hotel состоится XII международный научно-экспертный форум «Примаковские чтения».
24 июня, среда
В Санкт-Петербурге начнется XIV Петербургский международный юридический форум.
25 июня, четверг
Минобороны Белоруссии проведет в Минске IV Международный антифашистский конгресс.
26 июня, пятница
В Москве на ВДНХ состоится общегородской выпускной.
27 июня, суббота
В Москве на Садовом кольце состоится праздник экологичного транспорта — 2-й Электрофестиваль.
В Москве в «Лужниках» пройдет ежегодный Московский марафон тренировок, который соберет любителей активного образа жизни и музыки.
28 июня, воскресенье
Пройдет первый этап съезда «Единой России».