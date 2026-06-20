США обыграли Австралию и вышли в плей-офф ЧМ по футболу

Сборная США со счетом 2:0 обыграла команду Австралии в матче группового этапа чемпионата мира по футболу. Сборная Соединенных Штатов по итогам встречи набирает шесть очков в группе, что гарантирует ей выход в 1/16 финала.

Встреча команд США и Австралии прошла на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле. На 11-й минуте встречи австралийский защитник Кэмерон Бургесс оформил автогол. На 43-й минуте гол забил американский футболист Алекс Фримен.

США и Австралия вместе с Турцией и Парагваем играют в группе D. 20 июня состоится матч между Парагваем и Турцией, 26 июня — между Турцией и США, а также между Австралией и Парагваем.