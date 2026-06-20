США обыграли Австралию и вышли в плей-офф ЧМ по футболу
Сборная США со счетом 2:0 обыграла команду Австралии в матче группового этапа чемпионата мира по футболу. Сборная Соединенных Штатов по итогам встречи набирает шесть очков в группе, что гарантирует ей выход в 1/16 финала.
Встреча команд США и Австралии прошла на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле. На 11-й минуте встречи австралийский защитник Кэмерон Бургесс оформил автогол. На 43-й минуте гол забил американский футболист Алекс Фримен.
США и Австралия вместе с Турцией и Парагваем играют в группе D. 20 июня состоится матч между Парагваем и Турцией, 26 июня — между Турцией и США, а также между Австралией и Парагваем.
Чемпионат мира по футболу 2026 года примут три страны — США, Канада и Мексика, причем наибольшее количество матчей, включая финал, пройдет именно в США. Это первое мировое первенство, проводимое сразу в трех странах, и первое, где число участников расширено с 32 до 48 команд, распределенных по 12 группам.
За месяц до чемпионата мира президент США, Дональд Трамп, подтверждал возможность приглашения Владимира Путина на турнир. Ранее бывший президент США Дональд Трамп уже заявлял, что США примут чемпионат мира и что он должен был быть связан с Олимпийскими играми 2028 года и 250-летием независимости.
Сборная США выступает в группе D вместе с командами Парагвая, Австралии и Турции. Американцы возлагают большие надежды на свою команду, которую называют «золотым поколением», особенно благодаря работе именитого тренера Маурисио Почеттино. Тем не менее в мартовских товарищеских матчах команда показала, что против сильных европейских сборных ее козыри не всегда действуют.