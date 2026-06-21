МИД Пакистана: Иран готов снижать уровень обогащения своих запасов урана
Иран и США достигли договоренности о снижении уровня обогащения иранских запасов урана. Об этом заявил глава МИД Пакистана Мухаммад Исхак Дар в интервью телеканалу Al Arabiya.
Министр иностранных дел Пакистана Мухаммад Исхак Дар
Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters
По словам министра, США изначально требовали передачи ядерных запасов. Однако в итоге стороны решили снижать уровень их обогащения. «Иран выразил удовлетворение и согласие», — подчеркнул Мухаммад Исхак Дар. Он также отметил, что уран «по-прежнему находится под землей».
Господин Дар также отметил «значительный прогресс», достигнутый между сторонами. «Америка и Иран пришли к выводу, что решать проблему необходимо дипломатическим путем», — заявил дипломат. Президент США Дональд Трамп «лично курирует переговоры», добавил он. Глава МИД также пояснил, что Вашингтон и Тегеран решили подписать меморандум о взаимопонимании дистанционно, чтобы «ускорить его реализацию».
В ночь на 18 июня США и Иран дистанционно подписали меморандум о завершении конфликта. Изначально его планировали подписать в Женеве 19 июня. Сегодня в Швейцарии стартовали переговоры США и Ирана об окончательном урегулировании при посредничестве Катара и Пакистана. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что сегодняшние переговоры не разрешат всех разногласий, но помогут выявить приоритеты сторон и урегулировать эти вопросы. Он также подчеркнул, что делегации уже добились значительного прогресса.
Переговоры между США и Ираном по ядерной программе являются давней и сложной темой. Еще в 2015 году был заключен так называемый Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), который предусматривал значительное ограничение ядерной программы Ирана в обмен на снятие международных и односторонних санкций. Однако в 2018 году тогдашний президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке вышел из СВПД, что привело к восстановлению американских санкций против Ирана и постепенному отказу Тегерана от некоторых своих обязательств по ядерной программе, включая повышение уровня обогащения урана и накопление его запасов.
В дальнейшем Иран продолжал настаивать на сохранении программы обогащения урана, которую США требовали свернуть, а также на полном снятии всех санкций. В то же время ключевые вопросы, связанные с иранской ядерной программой, должны были обсуждаться на фоне конфликта на Ближнем Востоке и разблокировки Ормузского пролива, которая волновала США и их ближневосточных союзников. Иран неоднократно заявлял, что готов обсуждать возможность снижения уровня обогащения урана до гражданских нужд, а некоторые источники даже предполагали, что Иран готов рассмотреть мораторий на обогащение урана.
Согласованный сторонами меморандум о взаимопонимании изначально был призван завершить «горячую фазу» конфликта на Ближнем Востоке, а также поднять более фундаментальные вопросы, такие как ядерная программа Тегерана. Согласно опубликованному тексту меморандума от 18 июня 2026 года, обе стороны согласились на урегулирование вопроса накопленных обогащенных ядерных материалов путем их разбавления на месте под надзором МАГАТЭ.