МИД Пакистана: Иран готов снижать уровень обогащения своих запасов урана

Иран и США достигли договоренности о снижении уровня обогащения иранских запасов урана. Об этом заявил глава МИД Пакистана Мухаммад Исхак Дар в интервью телеканалу Al Arabiya.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел Пакистана Мухаммад Исхак Дар

Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters Министр иностранных дел Пакистана Мухаммад Исхак Дар

Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

По словам министра, США изначально требовали передачи ядерных запасов. Однако в итоге стороны решили снижать уровень их обогащения. «Иран выразил удовлетворение и согласие», — подчеркнул Мухаммад Исхак Дар. Он также отметил, что уран «по-прежнему находится под землей».

Господин Дар также отметил «значительный прогресс», достигнутый между сторонами. «Америка и Иран пришли к выводу, что решать проблему необходимо дипломатическим путем», — заявил дипломат. Президент США Дональд Трамп «лично курирует переговоры», добавил он. Глава МИД также пояснил, что Вашингтон и Тегеран решили подписать меморандум о взаимопонимании дистанционно, чтобы «ускорить его реализацию».

В ночь на 18 июня США и Иран дистанционно подписали меморандум о завершении конфликта. Изначально его планировали подписать в Женеве 19 июня. Сегодня в Швейцарии стартовали переговоры США и Ирана об окончательном урегулировании при посредничестве Катара и Пакистана. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что сегодняшние переговоры не разрешат всех разногласий, но помогут выявить приоритеты сторон и урегулировать эти вопросы. Он также подчеркнул, что делегации уже добились значительного прогресса.