Владимир Конкин стал народным артистом России

Советскому и российскому актеру театра, кино и дубляжа Владимиру Конкину присвоили звание народного артиста России. Указ президента Владимира Путина опубликован на портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актер театра, кино и дубляжа Владимир Конкин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Актер театра, кино и дубляжа Владимир Конкин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Владимир Конкин родился 19 августа 1951 года в Саратове. После окончания Саратовского театрального училища в 1971 году начал работать в местном ТЮЗе. В 1972-м около года проработал в Театре имени Моссовета, после чего перешел на киностудию имени Довженко.

Дебютная роль в кино — Павка Корчагин в шестисерийном телефильме Николая Мащенко «Как закалялась сталь» (1973 год). Также среди известных работ в кино Владимира Конкина: «Романс о влюбленных», «Аты-баты, шли солдаты…» и «Место встречи изменить нельзя».

Также Владимир Конкин работает в дубляже и озвучивании. Его голосом говорит Том Круз в «Последнем самурае», «Миссии невыполнима 2» и фильме «Джерри Магуайер». Озвучил Фарамира во второй и третьей частях «Властелина колец».