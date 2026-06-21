Навроцкий объяснил, почему лишил Зеленского высшей награды Польши
Президент Польши объяснил лишение Зеленского ордена Белого орла
Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что «порог боли» его соотечественников был превышен. Таким образом он объяснил свое решение лишить президента Украины Владимира Зеленского высшей государственной награды Польши — ордена Белого орла.
«Мы знаем, что такое война. Мы знаем, что такое борьба за независимость. Мы знаем, что такое постсоветская, а сегодня российская угроза. Но мы — гордая нация, и у нас есть свой порог боли в вопросах, которые касаются нас и наших союзников»,— сказал господин Навроцкий во время публичного мероприятия на юге Польши (цитата по Rzeczpospolita).
Господина Зеленского лишили ордена после того, как он присвоил одному из подразделений Вооруженных сил Украины имя «Героев УПА» (Украинской повстанческой армии; признана в России экстремистской и запрещена). Президент Украины был награжден орденом в 2023 году предыдущим президентом Польши Анджеем Дудой.
Кароль Навроцкий говорил, что для большинства поляков повстанческая армия остается структурой, виновной преступлениях против мирных польских граждан в годы Второй мировой войны. В ответ глава МИД Украины Андрей Сибига и глава офиса президента Украины Кирилл Буданов отказались от государственных польских наград. Кирилл Буданов называл действия господина Навроцкого недружественным актом в отношении народа Украины и «подарком» России.
Решение Кароля Навроцкого лишить президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого орла стало развитием ранее высказывавшейся в Польше позиции о необходимости такого шага. Ещё в мае 2026 года депутат польского Сейма Влодзимеж Скалик выражал мнение, что Зеленский, оставаясь среди награжденных этим орденом, опозорит его список, называя первоначальное присуждение награды «невероятным скандалом» и «проявлением патологии».
Кароль Навроцкий, избранный президент Польши, вступивший в должность 6 августа, неоднократно критиковал власти Киева за отсутствие благодарности за польскую поддержку и нежелание обсуждать спорные исторические вопросы, включая Волынскую резню. Ранее он также заявлял, что Украина не относится к Польше по-партнерски, а Польша ничего не получила за свою помощь. Навроцкий также накладывал вето на законы о продлении помощи украинским беженцам и участии Польши в программе военных кредитов SAFE, объясняя это заботой о суверенитете и безопасности страны.
Анджей Дуда, предыдущий президент Польши (чьи полномочия завершились 6 августа), был тем, кто наградил Владимира Зеленского орденом Белого орла в апреле 2023 года за «углубление отношений между Польшей и Украиной, борьбу и устойчивость в защите прав человека». Однако впоследствии, из-за разногласий, например, по вопросу ввоза украинского зерна, Дуда отменил встречу с Зеленским и сравнивал Украину с «утопающим», который может утянуть за собой спасателей. В то время как Радослав Сикорский, глава МИД Польши, предлагал Зеленскому запросить встречу с Навроцким в Варшаве, сам Навроцкий с момента вступления в должность Украину не посещал.