Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что «порог боли» его соотечественников был превышен. Таким образом он объяснил свое решение лишить президента Украины Владимира Зеленского высшей государственной награды Польши — ордена Белого орла.

«Мы знаем, что такое война. Мы знаем, что такое борьба за независимость. Мы знаем, что такое постсоветская, а сегодня российская угроза. Но мы — гордая нация, и у нас есть свой порог боли в вопросах, которые касаются нас и наших союзников»,— сказал господин Навроцкий во время публичного мероприятия на юге Польши (цитата по Rzeczpospolita).

Господина Зеленского лишили ордена после того, как он присвоил одному из подразделений Вооруженных сил Украины имя «Героев УПА» (Украинской повстанческой армии; признана в России экстремистской и запрещена). Президент Украины был награжден орденом в 2023 году предыдущим президентом Польши Анджеем Дудой.

Кароль Навроцкий говорил, что для большинства поляков повстанческая армия остается структурой, виновной преступлениях против мирных польских граждан в годы Второй мировой войны. В ответ глава МИД Украины Андрей Сибига и глава офиса президента Украины Кирилл Буданов отказались от государственных польских наград. Кирилл Буданов называл действия господина Навроцкого недружественным актом в отношении народа Украины и «подарком» России.