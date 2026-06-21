Пезешкиан: Иран никогда не откажется от обогащения урана

Иранские власти никогда не примут сделку, где есть пункт об отказе от обогащения урана. Страна не пойдет на такой шаг, заявил президент исламского государства Масуд Пезешкиан в ходе выступления на симпозиуме в зале Центрального банка в Тегеране, сообщает иранский государственный телеканал IRIB.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Ирана Масуд Пезешкиан

Фото: Iran's Presidential website / WANA / Reuters Президент Ирана Масуд Пезешкиан

Фото: Iran's Presidential website / WANA / Reuters

По словам господина Пезешкиана, врагам страны нужно смириться с тем, что Тегеран не будет играть по их правилам. Иранские власти намерены до последнего отстаивать свои интересы.

«Иран никогда не откажется от обогащения урана, и у другой стороны не будет другого выбора, кроме как принять это»,— подчеркнул политик. Кроме того, Масуд Пезешкиан рассказал, что в меморандуме с США прописан пункт о разблокировке иранских $6 млрд, которые хранятся в Катаре. По его словам, эти ограничения обязательно отменят.

18 июня телеканал Fox News сообщил, что запасы высокообогащенного иранского урана будут уничтожены на месте. МАГАТЭ будет контролировать этот процесс. Телеканал сослался на текст подписанного США и Ираном меморандума.