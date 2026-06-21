Пезешкиан: Иран никогда не откажется от обогащения урана
Иранские власти никогда не примут сделку, где есть пункт об отказе от обогащения урана. Страна не пойдет на такой шаг, заявил президент исламского государства Масуд Пезешкиан в ходе выступления на симпозиуме в зале Центрального банка в Тегеране, сообщает иранский государственный телеканал IRIB.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан
Фото: Iran's Presidential website / WANA / Reuters
По словам господина Пезешкиана, врагам страны нужно смириться с тем, что Тегеран не будет играть по их правилам. Иранские власти намерены до последнего отстаивать свои интересы.
«Иран никогда не откажется от обогащения урана, и у другой стороны не будет другого выбора, кроме как принять это»,— подчеркнул политик. Кроме того, Масуд Пезешкиан рассказал, что в меморандуме с США прописан пункт о разблокировке иранских $6 млрд, которые хранятся в Катаре. По его словам, эти ограничения обязательно отменят.
18 июня телеканал Fox News сообщил, что запасы высокообогащенного иранского урана будут уничтожены на месте. МАГАТЭ будет контролировать этот процесс. Телеканал сослался на текст подписанного США и Ираном меморандума.
Иранская ядерная программа, включая обогащение урана, является предметом длительных переговоров между Ираном и США, а также другими международными посредниками. Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), заключенный в 2015 году и предусматривавший ограничение иранской ядерной программы в обмен на снятие международных санкций, был нарушен после выхода США из соглашения в 2018 году. Это привело к тому, что Иран значительно нарастил запасы высокообогащенного урана — по данным МАГАТЭ, его запасы значительно превысили лимиты, установленные СВПД (по состоянию на сентябрь 2025 года запасы урана, обогащенного до 60%, составляли 440,9 кг, а для создания одной атомной бомбы требуется около 42 кг при 90% обогащения).
Переговоры между США и Ираном по ядерной проблеме продолжаются, но позиции сторон остаются непримиримыми: США требуют полного отказа Ирана от обогащения урана, тогда как Иран настаивает на своем праве на мирную ядерную программу. Российские дипломаты предлагали вывезти обогащенный уран из Ирана и перерабатывать его на территории России под гарантии Москвы. После ударов Израиля и США по иранским ядерным объектам в июне 2025 года Иран заявил, что временно прекратил сотрудничество с МАГАТЭ, обвинив агентство в невыполнении своих обязательств, хотя инспекторам МАГАТЭ удалось возобновить работу на иранских объектах. В марте 2026 года Дональд Трамп установил двухмесячный срок для заключения новой ядерной сделки, после чего в июне того же года был атакован Иран.
В мае 2026 года США и Иран достигли понимания по принципиальным вопросам будущего соглашения, включающего вопросы прекращения конфликта на Ближнем Востоке и разблокировки Ормузского пролива. В рамках этого соглашения Иран согласился на утилизацию запасов высокообогащенного урана. Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи, который занимает этот пост с марта 2026 года, одобрил общую концепцию сделки. Президент Ирана Масуд Пезешкиан, занявший эту должность в 2024 году, заявлял, что приоритетом его политики является возобновление ядерной сделки и улучшение отношений с Западом, однако сегодня он настаивает на сохранении программы обогащения урана.