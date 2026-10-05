Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Онлайн-дискуссия в рамках «Просветительских дней» РЭШ

Климат и экономика: цена потепления против цены бездействия

8 октября в 19:00 состоится второе мероприятие осеннего цикла разговоров Российской экономической школы (РЭШ) об изменении климата и демографии. Аномальная жара в Европе стала наглядным подтверждением того, что изменение климата перестает быть проблемой будущего. «Зеленый переход» обсудят ректор РЭШ Антон Суворов, профессор Калифорнийского университета Галина Хэйл и замглавы Института физики атмосферы РАН Александр Чернокульский.

Дискуссия будут доступна в прямом эфире и записи, а также в текстовом формате на сайте “Ъ”. Чтобы поучаствовать в беседе, присылайте свои вопросы по теме через форму обратной связи или регистрируйтесь на мероприятие.

Темы и спикеры двух сессий осеннего сезона «Просветдней» РЭШ

Читать далее

Мультимедиа

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд