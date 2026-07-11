Что такое энергетический переход

Энергетический переход — фундаментальное изменение структуры первичного потребления энергии, при котором доминирующий энергоноситель заменяется новым; меняются технологии добычи, преобразования и конечного использования. Такие сдвиги длятся десятилетиями и трансформируют экономику, транспорт, промышленность и повседневную жизнь.

Первый энергетический переход — от биомассы к углю — пришелся на XIX — начало XX века. До промышленной революции основу энергобаланса составляли дрова, древесный уголь и мускульная сила животных. С изобретением паровой машины и развитием металлургии уголь стал главным ресурсом. Если в 1800 году на уголь приходилось около 1,7% мирового первичного потребления энергии, то к 1900 году его доля составила 50%.

Второй энергетический переход — от угля к нефти — наступил в первой половине ХХ века. Двигатель внутреннего сгорания (ДВС), автомобилизация и появление авиации вывели нефть на первое место: если в 1910-х годах нефть давала около 5% глобальной энергии, то к середине 1970-х ее доля превысила 45%.

Третий энергетический переход — расширение использования газа — прогрессировал во второй половине ХХ века. Природный газ, изначально считавшийся побочным продуктом нефтедобычи, постепенно занял нишу отопления, промышленности и электрогенерации благодаря развитию трубопроводного транспорта и СПГ. К 2017 году газ обеспечивал около 23% первичной энергии.

Сегодня мир стоит на пороге четвертого энергетического перехода, напрямую связанного с экологической повесткой. Он подразумевает широкое использование возобновляемых источников энергии: на смену бензиновым и дизельным ДВС должны прийти электромобили, на смену газу — солнечная, ветровая, геотермальная энергетика. Переход мотивирован необходимостью декарбонизации и борьбы с изменением климата — глобальным потеплением. Другая причина перехода — энергетическая безопасность, а именно снижение зависимости от импортируемых ископаемых энергоресурсов.

Предпосылкой для начала перехода стало Парижское климатическое соглашение, принятое в 2015 году лидерами более чем 180 стран. Цель — сокращение выбросов углерода до чистого ноля и ограничение роста глобальной температуры до уровня ниже 2°C по сравнению с доиндустриальными уровнями за год.

В 2025 году глобальные инвестиции в энергопереход достигли $2,3 трлн. В том же году, по данным глобального энергетического аналитического центра Ember, возобновляемые источники энергии впервые полностью удовлетворили растущий мировой спрос, предотвратив увеличение выработки на основе ископаемого топлива. Главным фактор — рост солнечной энергетики: в 2025-м мировая выработка солнечной энергии выросла на 636 ТВт•ч, что на 30% больше показателей 2024 года.