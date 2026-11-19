Трамп допустил проведение ядерных инспекций в России, Китае и США
Американский президент Дональд Трамп оценил возможность проведения инспекций на местах в случае договоренностей между Россией, Китаем и США. Он отметил, что странам будет сложно сократить свои ядерные арсеналы.
Господин Трамп не дал точного ответа на вопрос о том, будет ли он настаивать на проведении ядерных инспекций. «Я думаю, все нормально. Я считаю — послушайте, у меня есть отношения. У меня прекрасные отношения (с Россией и Китаем. — “Ъ”). Это плюс… Я не могу вам рассказать, что именно мы делаем»,— сказал он в разговоре с Fox News.
19 ноября Дональд Трамп встретится с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Встреча станет первой в истории для лидеров этих стран. Политики обсудят ситуацию вокруг Украины, Ирана, а также денуклеаризацию.