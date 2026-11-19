19 ноября Дональд Трамп встретится с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Встреча станет первой в истории для лидеров этих стран. Политики обсудят ситуацию вокруг Украины, Ирана, а также денуклеаризацию.