Цивилева заявила об отсутствии очередей на протезирование в военных госпиталях
В военных госпиталях больше нет очередей на протезирование, заявила статс-секретарь — заместитель министра обороны России Анна Цивилева. Сроки протезирования, по ее словам, сокращены в три раза — до трех месяцев с момента ранения до момента выписки.
«Удалось достичь самого важного показателя — это отсутствие очереди на протезирование. Все готовые к протезированию военнослужащие обеспечены протезами»,— сказала Анна Цивилева «Известиям».
Как добавила замминистра обороны, отсутствие очередей на протезирование стало самым важным показателем работы в этом направлении. Все военнослужащие, готовые к процедуре, в настоящее время обеспечены протезами, уточнила госпожа Цивилева.
С 1 января 2025 года в России действуют новые стандарты протезирования военнослужащих. Пациентам предлагают «комплексную услугу» по изготовлению протеза, а также реабилитации и адаптации человека к его использованию.