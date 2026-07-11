Что такое Киотский протокол

Киотский протокол — одно из базовых соглашений в сфере противодействия изменению климата, в котором были зафиксированы количественные ограничения на выброс парниковых газов. Подписан в Киото (Япония) в декабре 1997 года 159 государствами. Вступил в силу 16 февраля 2005 года, после того как его ратифицировали страны, суммарная квота которых по выбросам парниковых газов превышает 55% (по состоянию на 1990 год). Участниками соглашения стали 192 государства, включая Россию. На эти страны приходилось 63,7% общемировых выбросов.

Цель соглашения была: до 2012 года снизить эмиссию парниковых газов в мире минимум на 5,2% от уровня 1990 года. Основные обязательства по сокращению взяли на себя индустриальные страны (ЕС должен был сократить выбросы на 8%, Япония и Канада — на 6%). Страны Восточной Европы и Прибалтики обязались сократить выбросы в среднем на 8%, Россия и Украина — сохранить среднегодовые выбросы в 2008–2012 годах на уровне 1990 года. Развивающиеся страны, включая Китай и Индию, обязательств не брали. США подписали документ, но отказались от его ратификации.

В декабре 2012 года, в преддверии завершения действия Киотского протокола, в Катаре была принята Дохинская поправка, устанавливающая второй период действия этого документа на переходный период 2013–2020 годов («Киото-2»). Поправка усилила количественные обязательства по ограничению или сокращению выбросов для развитых стран и поставила цель сократить выбросы парниковых газов на 18% по сравнению с уровнями 1990 года. ЕС обязался сократить их на 20%.

Среди тех, кто взял по «Киото-2» обязательства,— 38 индустриально развитых государств, в том числе все страны Евросоюза, а также Норвегия, Швейцария, Исландия, Лихтенштейн, Монако, Австралия, Украина, Белоруссия и Казахстан.

Такие страны, как Китай, Индия, Россия и США, доля выбросов которых составляет более 50% общемировых показателей, отказались от участия в соглашении (Россия заявила, что продление Киотского протокола в его существующем виде неэффективно).

По данным ООН на 2018 год, совокупно страны сократили выбросы на 25,3%.

Действие «Киото-2» закончилось 31 декабря 2020 года. Фактически на смену Киотскому протоколу пришло Парижское соглашение по климату.