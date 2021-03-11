11 марта, четверг
Войти в профиль

Коротко

Новости

все новости

Подробно

13
11 марта 2011 года мощное землетрясение и последовавшее за ним цунами спровоцировали аварию на АЭС «Фукусима-1» в Японии. Территория в радиусе 20 км от станции превратилась в зону отчуждения. Радиоактивные элементы были обнаружены в воздухе, морской и питьевой воде, продуктах питания На фото: спутниковый снимок затоплений и разрушений в марте 2011 года и тот же район после восстановления в августе 2020-го

Фото: Maxar Technologies / Handout via Reuters

Авария на «Фукусиме»: 10 лет спустя

от

10 лет назад, 11 марта 2011 года, мощное землетрясение и спровоцированное им цунами привели к аварии на японской АЭС «Фукусима-1». Последствия радиационной катастрофы и кадры из зоны отчуждения — в фотогалерее “Ъ”.


Комментарии

Печать

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя