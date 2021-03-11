Авария на «Фукусиме»: 10 лет спустя

10 лет назад, 11 марта 2011 года, мощное землетрясение и спровоцированное им цунами привели к аварии на японской АЭС «Фукусима-1». Последствия радиационной катастрофы и кадры из зоны отчуждения — в фотогалерее “Ъ”.
10 лет назад, 11 марта 2011 года, мощное землетрясение и спровоцированное им цунами привели к аварии на японской АЭС «Фукусима-1». Последствия радиационной катастрофы и кадры из зоны отчуждения — в фотогалерее “Ъ”.
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