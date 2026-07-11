Что такое Парижское соглашение по климату

Соглашение было принято консенсусом 12 декабря 2015 года на конференции ООН по климату в Париже в рамках Рамочной конвенции ООН по изменению климата. 22 апреля 2016 года оно было подписано и 4 ноября вступило в силу. Документ был принят взамен Киотского протокола. В 2018 году утверждены правила реализации соглашения. Они определяют совместные действия стран по снижению выбросов парниковых газов, мониторинг, отчетность и порядок подведения итогов деятельности по выбросам. В настоящее время к Парижскому соглашению присоединились более 190 стран и Евросоюз. США выходили из соглашения в 2020 году при президенте Дональде Трампе, вернулись в 2021-м при Джо Байдене, но снова вышли из него с 2026 года во время второго срока господина Трампа.

Целью соглашения является осуществление Рамочной конвенции ООН по изменению климата. Главные задачи соглашения — не допустить превышения глобальной среднегодовой температуры на планете к 2100 году более чем на 2°С от доиндустриального уровня и сделать все возможное для удержания потепления в пределах 1,5°С.

Страны-участницы сами определяют для себя объем, на который они уменьшат выбросы. Эти цели государства должны пересматривать раз в пять лет.

Однако соглашение не предусматривает принуждения к ним или наказания, в случае если страна не достигает установленной величины. Участники соглашения также должны разработать национальные стратегии по переходу на безуглеродную экономику и вести обмен зелеными технологиями в сфере энергоэффективности, промышленности, строительства и сельского хозяйства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На примере лесов Амазонии, которые наряду с джунглями экваториальной Африки и сибирской тайгой считаются «легкими планеты», хорошо виден «прогресс», достигнутый в деле их вырубки

Фото: Amanda Perobelli / Reuters На примере лесов Амазонии, которые наряду с джунглями экваториальной Африки и сибирской тайгой считаются «легкими планеты», хорошо виден «прогресс», достигнутый в деле их вырубки

Фото: Amanda Perobelli / Reuters

29 октября 2021 года правительство РФ утвердило Стратегию социально-экономического развития России с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года (.pdf). Она предусматривала два сценария: инерционный и целевой (интенсивный). Согласно второму плану, к 2050 году количество выбросов парниковых газов в России должно сократиться на 60% относительно 2019 года и на 80% — в сравнении с 1990 годом. Кроме того, стратегия предполагала увеличение поглощения парниковых газов лесами и другими природными экосистемами и переход к сбору и переработке CO2.

По оценке правительства, целевой сценарий требовал инвестиции в снижение выбросов парниковых газов в объеме около 1% ВВП в 2022–2030 годах и до 1,5–2% ВВП в 2031–2050 годах. С 2022-го предприятия с выбросами свыше 150 тыс. тонн эквивалента углекислого газа в год обязаны предоставлять углеродную отчетность.

В августе 2025 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой климатической цели: сократить к 2035 году выбросы парниковых газов до 65–67% относительно уровня 1990 года.