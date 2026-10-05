Осенние «Просветительские дни» РЭШ
Онлайн-дискуссии об изменении климата и демографии
6 и 8 октября Российская экономическая школа (РЭШ) проводит традиционную осеннюю сессию «Просветительских дней». В рамках девятого цикла проекта профессора ведущих экономических вузов России, среди которых Владимир Гимпельсон и Антон Суворов, обсудят стратегии глобального выживания при экологических вызовах и трансформации рынков труда.
Дискуссии будут доступны в прямом эфире и записи, а также в текстовом формате на сайте “Ъ”. Чтобы поучаствовать в любой из бесед, присылайте свои вопросы по темам через форму обратной связи или регистрируйтесь на мероприятие.
6 октября (вторник),19:00–20:30
Спикеры: профессор МГУ Владимир Гимпельсон, профессор РЭШ Ирина Денисова и профессор НИУ ВШЭ Ирина Калабихина
Спецпроект «Контуры будущего»
Перейдет ли человечество от количества к качеству
С демографическими проблемами сталкиваются экономики по всему миру. Как быстро искусственный интеллект и автоматизация компенсируют нехватку рабочей силы? И могут ли государства «купить» рождаемость, закрыть дефицит труда за счет мигрантов и сохранить социальную систему в новых условиях?
8 октября (четверг),19:00–20:30
Спикеры: ректор РЭШ Антон Суворов, профессор Калифорнийского университета в Санта-Крузе Галина Хэйл и замглавы Института физики атмосферы РАН Александр Чернокульский
Погода будущего
Перспективы климата и климатической повестки
Какова реальная цена потепления? Как делить издержки между бедными и богатыми странами и планировать долгосрочные программы, когда мир меняется быстрее любых прогнозов? Сможет ли человечество прийти к дешевой энергетике, чтобы каждый позволил себе личную «электростанцию»?
Весенние «Просветдни» РЭШ
Расшифровки бесед о глобальном дефиците и шоках для ЦБ