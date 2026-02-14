Главные новости за 9 – 13 февраля. Саратов, Волгоград, Пенза, Астрахань

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Саратовская область

В Саратове бизнес-омбудсмена Полину Московскую обвинили в защите чиновников, а не предпринимателей.

Глава Саратова не прокомментировал договоренность о «Доме с голубой верандой». Ранее общественники заявили, что несколько лет назад была достигнута устная договоренность о передаче расселенного аварийного здания движению по реконструкции исторических построек «Том Сойер Фест».

Фонд промышленности Саратовской области выдаст займы на 200 млн руб. в 2026 году.

В Саратовской облдуме «Единую Россию» возглавила Антонина Галяшкина.

Волжский горсуд арестовал активы саратовского экс-прокурора Виктора Фомина. Ранее ВККС отклонила его кандидатуру на пост зампреда Нижегородского облсуда и направила материалы в Генпрокуратуру для предъявления антикоррупционного иска.

Первый кассационный суд в Саратове подтвердил приговор экс-работникам НВКбанка.

В Саратове на суде по делу экс-директора КБПА Максима Шихалова выявили фальсификацию документов.

Банкрот «Нефтемаш» — САПКОН продает имущество в Саратове за 41 млн руб.

Мэрия Саратова требует привести в порядок фасад доходного дома Белоусовых.

Глава СКР хочет знать, почему дом на Заречной в Саратове не расселяют 9 лет.

В Общественную палату Саратовской области приняли Евгения Казанцева и Никиту Муковозова.

Саратовский губернатор предложил министру спорта возглавить Балашовский район.

От Саратовской области в ЦИК РФ пройдет москвич.

Волгоградская область

Прокуратура оспорит в суде отставку волгоградского экс-депутата Станислава Короткова. По версии ведомства, он, будучи госслужащим, управлял делами строительной компании. Накануне он предпочел сложить мандат досрочно по собственному желанию, чтобы не лишиться льгот и гарантий.

Суд в Москве объединил дела волгоградских чиновников и продлил содержание в СИЗО.

В Волгограде подрядчиков подозревают в завышении стоимости ремонта школы в ЛНР на 15 млн руб.

Оборот организаций Волгоградской области превысил 2,7 трлн рублей в 2025 году.

Сотрудники волгоградского уголовного розыска разбились под Элистой.

Пензенская область

Мэр Сердобска подала в отставку после массового буллинга в соцсетях из-за выдачи жилищных сертификатов мигрантам. После этого СКР возбудил дело.

Верховный суд не стал обязывать бизнесмена из Пензы сносить склад на набережной Саратова.

В Пензе задержали девушку, отправившую в Хабаровск кокаин на 14 млн руб.

В Пензе готовят к продаже бывший корпус казачьего института технологий.

В Пензенской области построят комплекс по переработке отходов за 8,2 млрд руб.

Пензенская прокуратура выяснит, почему обрушилось здание казначейства в Спасске.

Астраханская область

Реконструктор КРК «Октябрь» оспаривает отказ Астрахани от еще одного контракта стоимостью 88 млн руб. на ремонт ОКН у филармонии. Речь идет о здании, где до лета 2022 года располагался музыкальный колледж им. Мусоргского. «Стройресурс» должен был сдать объект в 2023 году, но работы так и не начал.

В Астрахани экс-глава Фонда капремонта Артур Хайрлиев реабилитирован по 13-ти эпизодам злоупотребления полномочиями.

Сухогруз «Каспийский берег» вручили Астраханскому порту после штрафов из-за срыва сроков.

Иван Ревин возглавил Наримановский район Астраханской области.

Глава госжилнадзора Астраханской области подал в отставку.

Проблему с безнадзорным скотом в Астраханской области решат на законодательном уровне.

