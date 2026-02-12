Фонд промышленности Саратовской области выдаст займы на 200 млн в 2026 году

В Саратовской областной думе прошло совещание на тему «Докапитализация Фонда развития промышленности». Последний транш ФРП получил в декабре прошлого года. На 1 января общий капитал составил более 413 млн руб., напомнил министр экономического развития региона Андрей Разборов.

Сейчас к выдаче готово 112,5 млн руб. В этом году бюджет фонда планируется пополнить еще на 82 млн руб., рассказал министр.

В ходе совещания привели данные анонимного опроса 57 предприятий, который провела Торгово-промышленная палата региона. Согласно опубликованным результатам, 40% производителей работают с фондом, а остальные — нет. Среди причин опрошенные называли несоответствие требованиям и незнание о мерах поддержки.

Также многие жаловались на высокий административный барьер. При этом 13% опрошенных признались, что работают с фондом без проблем. Председатель Саратовской областной думы Алексей Антонов рекомендовал ФРП упростить процедуру выдачи займов, а также лучше информировать бизнес о мерах поддержки.

Все ли участники анонимного опроса подпадают под критерии фонда для выдачи кредитов — неясно, подчеркнула директор ФРП Марина Крупчак. Она добавила, что у фонда есть сайт, где расписаны все условия сотрудничества.

«Я как должностное лицо, которое несет ответственность за то, что фонд подписывает, не готов на себя брать что-то упростить»,— сказал Андрей Разборов. Министр признался, что бюджет на информационное сопровождение работы ФРП ограничен.

Господин Разборов напомнил собравшимся, что выдаваемые фондом средства с начала 2026 года находятся под казначейским сопровождением, а значит, контроль за государственными деньгами вырос.

Фонд выдает займы только предприятиям, соответствующим установленным критериям: продукция должна быть приоритетной, а проект — соответствовать целям программы, подчеркнул министр. Стандарты регионального ФРП строго регламентированы Фондом развития промышленности РФ и не допускают отклонений, рассказал Андрей Разборов.

