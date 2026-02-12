Волжский горсуд арестовал активы саратовского экс-прокурора Виктора Фомина

Генпрокуратура РФ подала гражданский иск к семье саратовского экс-прокурора и пока действующего судьи Нижегородского областного суда Виктора Фомина. Как выяснил «Ъ», надзорное ведомство настаивает на изъятии десятков объектов недвижимости и люксовых автомобилей, приобретенных, по версии истца, на неподтвержденные доходы. Общая стоимость активов, фигурирующих в иске, превышает 270 млн руб. Ответчиками по делу, помимо Виктора Фомина, проходят его супруга Елена Фомина, мать Юлия Новикова и отец Юрий Фомин. В деле участвуют третьи лица — София Баранова, Алевтина Бекназарова, Юлия Овсянина и Владимир Скворцов.

Поводом для иска стало поручение председателя Верховного суда РФ Игоря Краснова, ранее занимавшего пост генпрокурора, отклонить кандидатуру Виктора Фомина на должность заместителя председателя Нижегородского областного суда. 9 февраля Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) направила в Генпрокуратуру материалы об активах судьи для предъявления антикоррупционного иска и последующего лишения статуса.

Виктор Фомин окончил Саратовский военный институт МВД и Саратовский государственный социально-экономический университет. С 2002-го по 2007 год работал в саратовской прокуратуре, затем перешел в Видновскую горпрокуратуру (Подмосковье). В 2011 году занимал пост серпуховского прокурора, а затем стал заместителем прокурора Ленобласти, помощником судьи. Позднее перешел на госслужбу, был замглавы администрации Ростова-на-Дону, руководил филиалом «Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры» в ПФО. В судейскую систему вернулся в 2016 году. С 2017-го работал в Нижегородском районном суде, затем был переведен в облсуд.

Как утверждается в иске, господин Фомин, «имея непредусмотренные законом доходы», еще будучи прокурором начал приобретать дорогостоящие активы, оформляя их на близких. Реальные владельцы, по версии надзора, не располагали средствами для таких покупок.

Работая прокурором Серпухова, Виктор Фомин, по данным Генпрокуратуры, в 2012 году приобрел в Новой Москве два особняка (более 790 кв. м) и земельный участок (3 тыс. кв. м) стоимостью свыше 180 млн руб. Для сокрытия актива он оформил фиктивный договор с матерью Юлией Новиковой, указав сумму 990 тыс. руб.

Уже работая судьей, он продолжил использовать схемы с родственниками. В 2022 году с помощью «ничтожной сделки» с матерью он оформил на нее четырехкомнатную квартиру (232 кв. м) и три места на парковке в элитном ЖК Нижнего Новгорода — не менее чем на 14 млн руб.

Всего с 2006 по 2025 год на 74-летнюю госпожу Новикову оформлено 52 объекта: участки, жилые и нежилые помещения в Москве, Подмосковье, Саратовской и Ростовской областях. Для легализации теневого владения мать судьи в 2011 году зарегистрировали как ИП. Доход от аренды и продажи этих объектов, по подсчетам прокуратуры, составил не менее 148 млн руб.

На супругу судьи Елену Фомину оформлен BMW X6 (более 7 млн руб.), на тещу Алевтину Бекназарову — Audi Q7, Lexus LX570 и Infiniti QX80 совокупной стоимостью свыше 11 млн руб..

Сейчас активы господина Фомина арестованы.

Нина Шевченко