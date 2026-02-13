В Саратове на суде по делу экс-директора КБПА выявили фальсификацию документов

В Кировском районном суде 12 февраля завершилась стадия допросов потерпевших по делу экс-гендиректора АО «Конструкторское бюро промышленной автоматики» Максима Шихалова и его первого заместителя Владимира Пожарова. Последним допросили начальника правового отдела КБПА Тимофея Юркина. Он проходит как представитель потерпевшего по эпизоду с арендой дизель-генераторной установки (ДГУ), которую господам Шихалову и Пожарову вменяют в качестве растраты.

Фото: Ольга Симонова

Фото: Ольга Симонова

Максима Шихалова обвиняют в двух эпизодах растраты — по аренде дизель-генераторной установке и лизингу автомобиля для предприятия (ст. 160 ч. 4 УК РФ). Следствие считает, что в 2021 году, будучи гендиректором АО «КБПА», Максим Шихалов содействовал заключению договора аренды дизель-генераторной установки, что нанесло ущерб предприятию в 4 млн руб., а в 2017 году он якобы от имени предприятия заключил договор аренды Mercedes с намерением в дальнейшем выкупить автомобиль. Владимиру Пожарову вменяют эпизод с арендой ДГУ и получение премий за сотрудников предприятия (ст.159 ч. 4 УК РФ и ст. 160 ч. 4 УК РФ). Оба вину не признают.

Тимофей Юркин на заседании подтвердил, что ДГУ действительно нужна была предприятию в связи с аварийными отключениями электричества, иначе пришлось бы вводить процедуру простоя. Ранее «Ъ — Средняя Волга» сообщал, что сутки простоя обходятся КБПА примерно в 13 млн руб. Начальник правового отдела рассказал, что документы для ДГУ собирала техническая служба предприятия, затем аренду инициировала закупочная комиссия, в которую гендиректор Максим Шихалов не входил.

Тимофей Юркин сообщил, что ежегодно работу предприятия проверяли аудиторы. Они не нашли нарушений на предприятии, в том числе в части аренды ДГУ. Представитель потерпевшего усомнился в том, что аренда ДГУ нанесла какой-либо ущерб КБПА.

«Перечисления были? Были. Дизель-генератор действительно был доставлен в КБПА. Я до сих пор не знаю, есть там ущерб или нет», — сообщил Тимофей Юркин.

Выяснилось, что сумму в 4 млн руб., которая фигурирует в деле, как ущерб, ему назвал следователь, когда он пришел на прием в ведомство по приглашению.

Также на суде выявили неточности в документах следствия. В частности, адвокат Максима Шихалова Татьяна Шилова указала, что на допрос представителя потерпевшего следователи вызывали 20 октября 2025 года, тогда как само уголовное дело было возбуждено лишь на следующий день. Господин Юркин сообщил, что являлся в СК 21 октября 2025, где его допросили в качестве потерпевшего. Татьяна Шилова обратила внимание суда на то, что следствие официально вызывает потерпевших, когда дело еще не было возбуждено, что является нарушением.

Помимо этого, в томах уголовного дела имеются несколько заявлений Тимофея Юркина, подписанные разными датами, хотя он подтверждает, что посещал Следственный комитет лишь единожды. В частности, один из документов датируется 7 ноября 2025 года, когда господина Юркина даже не было в Саратове. На заседании он подтвердил, что в тот день находился в Москве.

Следующее заседание назначено на 16 февраля. Стороны планируют перейти к исследованию письменных доказательств.

Ольга Симонова