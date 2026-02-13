Бизнес уперся в мандат

Прокуратура Волгоградской подала иск в суд на решение регионального парламента об отставке депутата Станислава Короткова (ЕР). Его отпустили с госслужбы по собственному желанию, с чем ведомство не согласно. Основанием для иска стали результаты проверки: выяснилось, что народный избранник управлял бизнесом через номинальных руководителей. По версии прокуратуры, он предпочел накануне сложить мандат досрочно по собственному желанию, чтобы не лишиться льгот и гарантий. Ведомство считает, что депутат должен быть лишен мандата за утрату доверия из-за нарушения антикоррупционного законодательства.

Фото: Волгоградское региональное отделение партии «Единая Россия» Прокуратура оспорит добровольную отставку депутата Волгоградской облдумы Короткова

Фото: Волгоградское региональное отделение партии «Единая Россия»

Прокуратура требует признать незаконной отставку депутата Волгоградской областной думы Станислава Короткова (ЕР) по собственному желанию. Ведомство настаивает, что экс-парламентарий должен быть лишен мандата из-за утраты доверия в связи с грубыми нарушениями антикоррупционного законодательства, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Станислав Коротков, депутат IV-VII созывов от партии «Единая Россия», занимал в облдуме пост председателя по экономической политике, туризму, инвестиционной деятельности, предпринимательству, имущественным и земельным отношениям. Впервые был избран в 2009 году. По данным сайта думы, господин Коротков имеет высшие образование: в 1989 году он окончил Волгоградский химико-технологический техникум по специальности «Технология органического синтеза», а в 1998-м получил квалификацию экономиста после выпуска из Волгоградского государственного университета. С 1996-го по 2009 год он работал коммерческим директором ЗАО «Агропромснаб», затем стал главой ООО «Коммерческая фирма „Агропромснаб“». В 2016-2019 годах занимал пост руководителя по экономическому и финансовому развитию ООО «Завод стальных конструкций».

В общей сложности, согласно ЕГРЮЛ, в прошлом он учреждал десять организаций, связанных с оптовой торговлей черными металлами, арендой и управлением недвижимостью, строительством. Шесть юрлиц ликвидированы. Последний бизнес, в котором ему с 2019-го по 2025 год принадлежала доля, — московское ООО «Земля Профи». В прошлом году доля 33,33% перешла его дочери Ирине Коротковой.

ООО «Земля Профи» (застройщик) основано в 2009 году. Изначально компания была зарегистрирована в Волгограде, а в июне 2021 года сменила юридический адрес на ул. Новокузнецкую, 13 стр. 1 в Москве. Помимо Ирины Короткой, фирму учреждают Валерий Москальков (33,33%) и Николай Самбуров (33,33%). Господину Москалькову также принадлежит ООО «ЗСК», специализирующееся на оптовой торговле черными металлами, а господину Самбурову - еще пять организаций, работающих в разных сферах (оборот 291 млн руб.). С 2015 года директором организации значится Виктор Липецкий, которому по 50% доли принадлежит в трех строительных компаниях в Волгограде: ООО СК «Инвестстрой», ООО «СЗ Инвестстрой» и ООО «Стройбилдинг». За 2024 год выручка «Земли Профи» составила 49 млн руб., а чистые убытки — 29 млн руб.

В декабре прошлого года прокурор Волгоградской области Денис Костенко потребовал лишить мандата Станислава Короткова за неоднократное нарушение антикоррупционного законодательства и направил соответствующее предписание спикеру регионального парламента Александру Блошкину. Основанием для прокурорского вмешательства стали материалы СУ СКР по региону. В ходе расследования уголовного дела в отношении директора ООО «Земля Профи» Виктора Липецкого за уклонение от уплаты налогов (ч. 2 ст. 199 УК РФ) выяснилось, что депутат Коротков, вопреки законодательным ограничениям, фактически сохранил контроль над коммерческой структурой.

Согласно федеральному закону, депутаты, работающие на постоянной основе, не имеют права участвовать в управлении коммерческими и некоммерческими организациями. Им разрешена лишь преподавательская, научная или творческая деятельность.

Однако, как установила проверка, Станислав Коротков, с 2020 года декларировавший доходы от трех предприятий (с пометкой, что доли переданы в доверительное управление родственникам), продолжал руководить ООО «Земля Профи». По данным прокуратуры, парламентарий давал указания номинальному руководству компании по вопросам распределения финансовых потоков, оплаты договорных отношений с подрядчиками, выплаты заработной платы, взаимодействия с налоговой. На заседании профильной думской комиссии по этике и противодействию коррупции нарушения подтвердились. Однако никаких санкций к депутату применено не было — информация была лишь принята к сведению с рекомендацией впредь соблюдать закон, уточнили в прокуратуре.

Вчера господин Коротков решил решил оставить мандат по собственному желанию. Соответствующее его заявление рассмотрел и поддержал депутатский корпус. «На заседании регионального парламента принято постановление о досрочном прекращении полномочий депутата Волгоградской областной думы Станислава Короткова. Основанием для такого решения стало личное заявление депутата»,— сообщили на сайте регпарламента 12 февраля.

Сегодня прокуратура сообщила, что считает решение облдумы несправедливым, поскольку оно позволяет экс-депутату сохранить положенные госслужащим льготы и гарантии, а также не закрывает ему путь для последующего выдвижения в парламент. В связи с этим ведомство направило иск в Центральный районный суд Волгограда с требованием отменить постановление думской комиссии об отставке Станислава Короткова, изменив формулировку прекращения полномочий на «несоблюдение ограничений и запретов, установленных законодательством о противодействии коррупции».

В волгоградском региональном отделении «Единой России» не смогли сказать, останется ли господин Коротков членом партии. «К нам пока такая информация не поступала»,— сообщили «Ъ» в пресс-службе.

Нина Шевченко