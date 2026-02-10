Бывший саратовский прокурор может лишиться статуса нижегородского судьи

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) отклонила кандидатуру Виктора Фомина на должность зампреда Нижегородского областного суда по поручению председателя Верховного суда России Игоря Краснова. Также коллегия и направила материалы о нем в Генпрокуратуру для предъявления антикоррупционного иска и лишения господина Фомина судейского статуса, сообщили в пресс-службе ВС РФ.

По данным «Ъ», с 2015 по 2020 год судья Фомин и его супруга потратили более чем на 20 млн руб., превышающие их официальные доходы за этот период. На эти средства, в частности, были приобретены квартира площадью 232 кв. м в Нижнем Новгороде и автомобиль BMW X6.

Для частичного объяснения происхождения средств, по данным источника, судья продал принадлежавшую ему квартиру в подмосковном Видном своей матери за 14 млн руб. Сделка была совершена по цене, существенно превышающей рыночную. Впоследствии мать господина Фомина продала эту недвижимость уже за 9,5 млн руб., понеся значительные убытки.

В ходе внутренних проверок также было установлено, что мать судьи, 74-летняя жительница Саратова, с 2015 года приобрела 34 объекта недвижимости в Саратове, Москве и Подмосковье. Эти сделки, как отмечает источник, вызывают вопросы, учитывая возраст женщины и состояние её здоровья, которое могло затруднять активную предпринимательскую деятельность.

Виктор Фомин окончил Саратовский военный институт МВД и Саратовский государственный социально-экономический университет. Его карьера началась в 2002 году в прокуратуре Саратовской области, в 2004-2005 годах был зампрокурора Саратовского района. С 2005 по 2006 год он исполнял обязанности прокурора Татищевского района области, а затем перешел на пост заместителя прокурора Кировского района Саратова. В 2007 году он переехал в Подмосковье на работу в Видновской городской прокуратуре. В 2011 году был назначен прокурором Серпухова, а затем — заместителем прокурора Ленинградской области.

В судебную систему Фомин пришел в 2016 году в качестве помощника судьи в Нижнем Новгороде, а указом президента в 2017 году был назначен судьей Нижегородского районного суда.

Нина Шевченко