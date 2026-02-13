«Каспийский берег» вручили Астраханскому порту после штрафов из-за срыва сроков

Сухогруз проекта RSD49 «Каспийский берег» сегодня передали заказчику — ПАО «Астраханский порт» для эксплуатации на Каспии. Церемония подписания приемо-передаточного акта и подъема флага на борту прошла на производственной площадке «Лотос» ЮЦСС, сообщили в Объединенной судостроительной корпорации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сухогруз вручили заказчику с задержкой

Фото: Объединенная судостроительная корпорация Сухогруз вручили заказчику с задержкой

Фото: Объединенная судостроительная корпорация

Строительство судна проекта RSD49 стартовало в 2017 году в Нариманове по заказу краснодарской судоходной компании «Аншип». Финансирование осуществлялось по лизинговой схеме через ЗАО «Гознак-лизинг». Однако в декабре 2022 года совет директоров ПАО «Астраханский порт» одобрил выкуп «Каспийского берега». Сумма сделки оценивалась в 1,1 млрд руб.

Контракт был подписан в августе 2023 года уже между ССЗ «Лотос», АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (новый заказчик) и «Астраханским портом» (лизингополучатель). Цена соглашения составила 1,2 млрд руб., а передача заказчику сухогруза планировалась на март 2024-го после ходовых испытаний.

Однако на воду судно спустили только в момент, когда по контракту сухогруз уже должен был находится у заказчика. Ходовые испытания «Каспийский берег» прошел в декабре прошлого года. Из-за нарушения сроков передачи судна ГТЛК дважды обращалась в Арбитражный суд. В результате затянувшееся строительство обернулось для верфи дополнительными расходами: штрафами на 228 млн руб.

Суда серии RSD49 имеют второй ограниченный район плавания РС и предназначены для перевозки различных типов грузов, включая навалочные, зерновые, лесные, крупногабаритные и опасные грузы. Сухогрузы RSD49 относятся к классу «Волго-Дон макс» по классификации МИБ. Они могут эксплуатироваться на внутренних водных путях. Отличительной чертой проекта является наличие среднего трюма длиной 52 метра, что позволяет перевозить негабаритные грузы, такие как трубы больших диаметров для газо- и нефтепроводов, в прямых рейсах Европа-Каспий.

Нина Шевченко