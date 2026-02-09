Оборот организаций Волгоградской области в 2025 году составил 2783,9 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба Волгоградстата.

Оборот организаций Волгоградской области превысил 2,7 трлн рублей в 2025 году

Наибольший вклад в общий объем внесли оптовая и розничная торговля, включая ремонт транспортных средств, и обрабатывающие отрасли, которые заняли соответственно 33,4% и 32,0% от общего оборота.

Среди обрабатывающих отраслей лидируют производство пищевых продуктов — 19,9% от общего оборота, металлургия (18,3%) и химическая промышленность (17,5%). Эти три сектора в совокупности обеспечили 55,7% от общего объема обрабатывающей отрасли.

Объем оборота в оптовой и розничной торговле достиг 931,2 млрд руб., а в обрабатывающих отраслях — 891,6 млрд руб.

