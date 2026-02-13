Глава Саратова не прокомментировал договоренность о «Доме с голубой верандой»

Администрация Саратова ответила на запрос «Ъ — Средняя Волга» о судьбе расположенного в центре города «Дома с голубой верандой». Ранее общественники заявили, что несколько лет назад была достигнута устная договоренность о передаче расселенного аварийного здания движению по реконструкции исторических построек «Том Сойер Фест».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Коммерсантъ / Дарья Васенина, Дарья Васенина Фото: Коммерсантъ / Дарья Васенина, Дарья Васенина

Муниципальные служащие не ответили на вопросы о встрече главы города Михаила Исаева с общественником Александром Ермишиным. Без комментария остался как сам факт переговоров, так и якобы данное градоначальником обещание о передаче здания волонтерам. При этом ответ подписан замглавы администрации Эдуардом Нарыжным, в то время как «Ъ» направил запрос на имя господина Исаева.

«Встречи с представителями общественности проводятся главой муниципального образования „Город Саратов“ на регулярной основе. На встречах разъясняются положения действующего законодательства, обсуждаются возможности взаимодействия общественности и органов власти, в том числе в вопросах сохранения памятников архитектуры»,— говорится в документе.

Вопрос о сохранении «Дома с голубой верандой» не рассматривается. Здание не признано памятником, уже расселено и вскоре пойдет под снос. «Земельный участок, занимаемый домом, может быть использован исключительно в целях развития территорий, обустройства общественных пространств или строительства социальных объектов»,— уверили в мэрии.

В Комитете культурного наследия Саратовской области «Ъ» уточнили, что заявлений на признание «Дома с голубой верандой» памятником не поступало. Отметим, если бы здание внесли в список объектов культурного наследия, волонтеры не имели бы права его восстанавливать.

Дарья Васенина