Капитальная реабилитация

Бывший исполняющий обязанности директора фонда капитального ремонта многоквартирных домов Астраханской области добился реабилитации по 13 эпизодам уголовного дела о злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ). В 2020 году поводом для обвинений стало нецелевое использование средств фонда: экс-глава ФКР Артур Хайрлиев заплатил подрядчику более 3 млн руб. за ремонт отмосток, хотя такие работы были исключены из перечня капитального ремонта. В октябре 2023 года Кировский райсуд Астрахани приговорил бывшего руководителя к принудительным работам и штрафу, но подсудимый обжаловал решение и Астраханский облсуд отменил приговор, направив дело в прокуратуру. В сентябре 2025 года следствие пришло к выводу об отсутствии в действиях господина Хайрлиева состава преступления. Еще по трем делам, связанным с карьерой господина Хайрлиева на посту главы астраханского фонда капремонта, вступили в силу обвинительные приговоры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артур Хайрлиев исполнял обязанности директора Фонда капремонта Астраханской области с 30 июля по 3 декабря 2019

Фото: Яндекс Карты Артур Хайрлиев исполнял обязанности директора Фонда капремонта Астраханской области с 30 июля по 3 декабря 2019

Фото: Яндекс Карты

Экс-директор фонда капитального ремонта многоквартирных домов (ФКР МКД) Астраханской области Артур Хайрлиев реабилитирован по 13 эпизодам уголовного дела о злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ), сообщили «Ъ» в прокуратуре Трусовского района. Он попал под следствие в августе 2020 года, через девять месяцев после отставки. Причиной для уголовного преследования стало нецелевое использование средств фонда на работы, не входящие в перечень капремонта. В сентябре 2025 года уголовное дело в отношении господина Хайрлиева было прекращено за отсутствием состава преступления (п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ) .

Артур Хайрлиев возглавлял областной ФКР с июля по декабрь 2019 года. 18 недель он руководил фондом с приставкой «и.о.». Его отправили в отставку, как объяснили в региональном правительстве, из-за срыва программы по установке лифтов.

Господин Хайрлиев реабилитирован лишь по последнему из четырех уголовных преследований, следует из материалов с сайта Кировского райсуда Астрахани. Остальные три, которые также касались его карьеры на посту и.о. главы фонда капремонта региона, закончились обвинительными приговорами.

Первое уголовное дело Артура Хайрлиева поступило в Кировский районный суд Астрахани 6 октября 2020 года. Оно касалось актов приемки работ, которые подрядчик выполнил по завышенной цене и не полностью, а фигурант подписал. В 2019 году ФКР заключил с ООО «Строительная компания „Элит“» контракт на ремонт крыши и фасада многоквартирного дома — адрес, сроки исполнения, а также цену суд не указывает. Подрядчик предоставил господину Хайрлиеву акты о приемке работ, где умышленно завысил объем на неназванную в приговоре сумму.

Подсудимый осознавал, что ему представили ложные сведения, однако документ подписал и с подрядчиком расплатился, ради сохранения стабильной зарплаты, а также, «избегая досрочного расторжения трудового договора»,— написала судья Анастасия Ярошенко.

Во время заседания Артур Хайрлиев полностью признал вину в инкриминируемом преступлении, уточняется в акте. Он ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке, в чем его поддержала адвокат Диана Нурматова, гособвинение не имело ничего против. В декабре 2020 года суд, учитывая смягчающие обстоятельства в виде отсутствия судимости и признания вины, приговорил Артура Хайрлива к штрафу, сумма которого в акте не раскрывается. Решение обжаловано не было, приговор вступил в силу через две недели после оглашения.

15 июля 2022 года тот же суд начал рассматривать еще одно дело Артура Хайрлиева о злоупотреблении полномочиями.

Согласно акту, заместитель господина Хайрлиева заключил договор с ООО «ТЕМП АН» на разработку проектной документации по ремонту общего имущества многоквартирных домов по семи адресам. Позднее директор компании Галина Бегинина представила бывшему начальнику фонда локальные сметные расчеты «на включение на капитальный ремонт системы водоотведения» по этим адресам. В акте суда уточняется, что такие работы ФКР не финансирует. Однако Артур Хайрлиев утвердил документы, чтобы избежать досрочного расторжения трудового договора. Таким образом, в смету была незаконно включена замена более 100 унитазов в квартирах на общую сумму более 500 тыс. руб. Общая сумма контракта составила более 4,5 млн руб.

В договор на капремонт внутридомовой канализации оказались включены отделочные работы на сумму более 170 тыс. руб., которые фонд капитального ремонта также не может финансировать, написала судья Ольга Иванова. По нескольким адресам подрядчик разобрал и заново уложил напольные покрытия, плинтусы, также оштукатурил стены внутри здания и сделал гидроизоляцию. Артур Хайрлиев принял и оплатил работы.

В этом же деле фигурировал еще один договор от 2018 года стоимостью 8,96 млн руб., который ФКР заключил с индивидуальным предпринимателем (имя не раскрывается). Он касался капитального ремонта фасада многоквартирного дома. Однако подрядчик также заложил в смету еще восстановление и ремонт отмостки на сумму 78,9 тыс. руб. Господин Хайрлиев, который тогда был главным инженером, принял акт.

Общий ущерб от нецелевого использования средств фонда превысил 924 тыс. руб., указано в акте суда.

В суде Артур Хайрлиев после консультации с защитником Валерием Черепахиным снова ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела в порядке особого производства, то есть постановлении приговора без судебного разбирательства. Вину он признал полностью. 11 августа 2022 года суд назначил господину Хайрлиеву штраф в 200 тыс. руб. Приговор судьи Ивановой не обжаловался и вступил в силу 23 августа того же года.

В январе 2023 года в Кировский районный суд поступило уже третье дело в отношении Артура Хайрлиева. Суд рассматривал три эпизода злоупотребления полномочиями, связанные с нецелевым использованием средств областного фонда капитального ремонта.

Под руководством господина Хайрлиева фонд заключил договор с ООО «Жилсервис». Работы заявлялись как капитальный ремонт фундамента многоэтажки, однако в смету и акты приемки включили ремонт отмостки, которые фактически выполнили. Разработка проектной документации на капремонт фундамента оценивалась в 32,89 тыс. руб., стоимость самих работ в судебном акте не указана. Господин Хайрлиев подписал документы и санкционировал оплату.

Второй эпизод того же дела связан с договором фонда с ООО «Ремонтно-строительное предприятие „Сантехник“». Компания должна была выполнять капитальный ремонт фасада многоквартирного дома. Помимо этого подрядчик отремонтировал отмостку, не входившую в перечень работ, финансируемых за счет средств ФКР. Несмотря на это, Хайрлиев подписал акты приемки и оплатил работы. Размер договора и сумма нецелевых расходов судья Елена Соколовская в приговоре не приводит.

Еще один эпизод касался договора с ООО «Строительная компания „Элит“» на капитальный ремонт фасада и крыши дома. Подрядчик также выполнил ремонт отмостки, включив его в акты приемки, которые подписал Хайрлиев.

Артур Хайрлиев оплачивал исключенные из перечня капремонта работы, стремясь избежать увольнения и получить положительную оценку со стороны учредителя ФКР — министерства строительства Астраханской области, пишет судья Соколовская. Суд учел полное признание вины, явку с повинной, наличие ребенка на иждивении, положительные характеристики и состояние здоровья подсудимого. 9 марта 2023 года Кировский районный суд приговорил Артура Хайрлиева к штрафу в размере 350 тыс. руб. 23 марта того же года решение вступило в силу.

Этот приговор господин Хайрлиев летом 2024 года просил пересмотреть в связи с тем, что был реабилитирован по еще 13-ти эпизодам злоупотребления, однако потерпел неудачу вплоть до Четвертого кассационного суда общей юрисдикции.

В июле 2023 года Кировский райсуд принял в производство дело о 13 эпизодах злоупотребления полномочиями экс-директора ФКР. Суд установил, что Артур Хайрлиев допустил нецелевое использование средств капитального ремонта при финансировании работ по ремонту отмостки в многоквартирных домах Астрахани. Общий размер причиненного ущерба оценивался более чем в 4,4 млн руб. По совокупности ранее вынесенных приговоров в октябре 2023 года судья Кировского райсуда Астрахани Юлия Рогова назначила наказание в виде двух лет исправительных работ с удержанием 10% заработка в госдоход, а также штраф в размере 750 тыс. руб., который был признан отбытым.

В декабре того же года Артур Хайрлиев обжаловал решение в Астраханский облсуд. В апелляции он настаивал, что отсутствие в обвинительном заключении перечня доказательств лишает его возможности оспаривать отдельные из них и нарушает его право на защиту. Фигурант утверждал, что не имел умысла извлечь выгоду при подписании актов приемки работ и не желал причинить кому-либо вред. Подсудимый также добавил, что со стороны юридического, строительного отделов, областного минстроя и жилнадзора не был проинформирован об изменениях в региональном законодательстве, касающихся исключения отмостки из капитальных работ.

Господин Хайрлиев также сослался на Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ. Этот закон устанавливает технический регламент безопасности зданий и сооружений. Анализ действующих правовых актов, регулирующих строительные работы, показывает, что ремонт отмостки при капитальном ремонте объекта является правомерным и обязательным.

Обвинительное заключение составлено с существенными нарушениями требований УПК РФ: в материалах не конкретизирован вред фонду и не приведены доказательства наличия у Артура Хайрлиева цели извлечения выгод и преимуществ, установил Астраханский областной суд.

Формулировка цели преступления, изложенная в обвинении, носит неконкретный характер и не позволяет однозначно установить направленность умысла, решила апелляционная инстанция. В этих обстоятельствах рассмотрение дела по существу было невозможно. 18 января 2024 года коллегия по уголовным делам Астрахансокого областного суда отменила приговор и вернула дело в прокуратуру для устранения препятствий в рассмотрении. В отношении Артура Хайрлиева суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В сентябре 2025 года СУ СКР по Астраханской области прекратил расследование 13-ти эпизодов злоупотребления Артура Хайрлиева за отсутствием состава преступления.

В феврале 2026 года Господин Хайрлиев попросил прокуратуру обязать «Ъ» разместить сообщение о реабилитации в материале про соответствующий приговор.

Нина Шевченко