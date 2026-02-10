Саратовский губернатор предложил министру спорта возглавить Балашовский район

Министр спорта Саратовской области Олег Дубовенко возглавит Балашовский район. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин в своем Telegram-канале. Он предложил министру должность временно исполняющего обязанности главы муниципального района и отметил, что соответствующее постановление подпишет в ближайшее время.

Фото: t.me / busargin_r

Роман Бусаргин рассказал, что господин Дубовенко вырос в Балашове и долгое время работал там в администрации, занимал пост заместителя главы района по социальной сфере. Глава региона отметил его «солидный управленческий опыт» и хорошее знание местной проблематики.

Олег Дубовенко был назначен министром молодежной политики и спорта региона в октябре 2022 года. Будучи главой ведомства, по словам губернатора, он реализовал серьезные проекты в сфере детско-юношеского спорта. В правительстве он также отвечал за развитие Балашовского района, содействуя реализации инициатив на территории. Роман Бусаргин выразил уверенность, что под руководством господина Дубовенко район ждет «новый этап развития», и поблагодарил его за работу в региональном правительстве.

Напомним, на прошлой деле экс-глава Балашовского района Михаил Захаров заявил об отставке. Он пояснил свой уход личными проблемами, связанными со здоровьем.

Нина Шевченко