Сотрудники волгоградского уголовного розыска разбились под Элистой

В Калмыкии произошло смертельное ДТП, в котором погибли трое человек, включая двух полицейских и подозреваемого. Инцидент произошел 8 февраля на 170-м километре дороги Р-22 «Каспий» недалеко от Элисты.

В аварии столкнулись автомобили Lada Granta и Lada Largus. В машине Lada Granta находились трое сотрудников уголовного розыска, которые были в служебной командировке, и житель Волгоградской области, находившийся в розыске. Шестеро человек получили ранения и были доставлены в больницу.

По информации МВД России по Волгоградской области, в результате столкновения погибли двое полицейских и подозреваемый. Ведется проверка по факту ДТП.

Сообщение о происшествии опубликовано в Telegram-канале управления МВД по Волгоградской области. Детали аварии уточняются. Власти подтвердили, что жертвы были в служебной поездке.

