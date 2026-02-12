Мэр Сердобска подала в отставку после массового буллинга в соцсетях

Глава Сердобска Пензенской области Марина Ермакова объявила об уходе с поста сегодня, 12 февраля. Причины она пояснила в своих соцсетях и Telegram-канале.

Госпожа Ермакова отметила, что уровень давления на нее в интернете «перешел все мыслимые границы» после публикации от 10 февраля. В тот день мэр вручила «долгожданные» жилищные сертификаты двум молодым семьям мигрантов и опубликовала фото с ними в своих соцсетях. «Молодые семьи — это основа, надежда, опора и будущее нашего города. В наше непростое время государство находит возможность материально поддерживать молодые семьи»,— написала чиновница.

В сегодняшней публикации экс-глава Сердобска заявила, что ее предыдущий пост вызвал агрессивную реакцию аудитории, которой она не ожидала. «Публикация носила сугубо рабочий характер»,— написала она и добавила, что ее личная страница подверглась массовой атаке 11 февраля.

Пользователи «Вконтакте» начали отправлять Марине Ермаковой оскорбительные «подарки», писать в личные сообщения угрозы, распространять в комментариях ложную информацию о ее личной жизни. Бывшая чиновница отметила, что не может продолжать работу при таких условиях. «Мне страшно как человеку, который столкнулся с травлей, масштабы которой невозможно представить. И молчать, когда тебя унижают и уничтожают,— значит соглашаться. Поэтому я буду защищать себя от клеветы с помощью прокуратуры, следственных органов и суда»,— резюмировала госпожа Ермакова.

Сегодня на ситуацию отреагировал глава СКР Александр Бастрыкин: он поручил руководителю пензенского следственного управления Владимиру Игнатенкову начать проверку сообщений о возможных нарушениях при выдаче жилищного сертификата семьям с миграционным прошлым. «Несмотря на то что местные жители, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, длительное время ожидают своей очереди, принято решение в пользу семей с миграционной историей. Граждане усматривают коррупционную составляющую»,— говорится в сообщении информцентра ведомства.

Нина Шевченко