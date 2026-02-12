Банкрот «Нефтемаш» — САПКОН продает имущество в Саратове за 41 млн рублей

Арбитражный управляющий банкротящегося АО «Нефтемаш» — САПКОН Флит Гаффанов выставил на торги имущество предприятия. Соответствующие объявления размещены на портале «Федресурс». Заявки на участие в двух аукционах начнут принимать 16 февраля, а последний день подачи — 24 марта. Торги состоятся 1 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: фото sapcon.ru Фото: фото sapcon.ru

В первый лот с начальной ценой 35,84 млн руб. входит принадлежащее «Нефтемашу» здание детского сада «Светлячок» и участок под ним на Железнодорожной ул., 27, в Саратове. По данным Росреестра, площадь строения, возведенного в 1989 году, составляет чуть более 1,3 тыс. кв. м, а участка — 4 тыс. кв. м. Кадастровая стоимость здания детского сада превышает 30,6 млн руб., земли — 6,12 млн руб. В объявлении указано, что покупатель обязуется использовать участок по назначению и содержать его в надлежащем состоянии.

Второй выставленный на торги объект — турбаза «Полянка», которая находится на островах Дубовая Грива в Волжском районе Саратова. Площадь объекта составляет более 1,2 тыс. кв. м. Комплекс продают за 5,24 млн руб. при кадастровой стоимости 13,05 млн руб. Участок площадью 15,7 тыс. кв. м на аукцион не выставлен.

В мае 2024 года «Нефтемаш» — САПКОН уже выставлял на торги по идентичной цене турбазу «Полянка», здание детсада «Светлячок», а также комплекс насосных станций площадью более 20 тыс. кв. м на ул. Степана Разина во Фрунзенском районе Саратова. Однако торги были отменены.

АО «Нефтемаш» — САПКОН признано банкротом в апреле 2022 года по иску ПАО «Сбербанк». Процесс начался еще в 2019 году из-за долга 25,01 млн руб. перед банком. Сумма требований всех кредиторов составила более 73 млн руб. В октябре 2022 года экс-гендиректор предприятия Светлана Шимчук была оштрафована на 2 млн руб. по уголовному делу о невыплате свыше двух месяцев заработной платы 180 сотрудникам (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ) и сокрытии средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам (ч. 2 ст. 199.2 УК РФ). Долг перед сотрудниками составил свыше 19 млн руб., а недоимка по налогам — 15 млн руб.

АО «Нефтемаш» — САПКОН основано в 1926 году в Саратовской области. Предприятие работало в сфере проектирования, производства и поставки технологического оборудования организациям топливно-энергетического комплекса, нефтехимии, черной и цветной металлургии, атомной промышленности и коммунального хозяйства.

Нина Шевченко