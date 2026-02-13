Первый кассационный суд в Саратове подтвердил приговор экс-работникам НВКбанка

Первый кассационный суд общей юрисдикции в Саратове 12 февраля подтвердил приговор по делу о хищении средств АО «НВКбанк» в размере более 1,1 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба агентства по страхованию вкладов (АСВ).

По делу проходили 13 человек, включая экс-председателя правления Владимира Кравцева и его советницу Екатерину Бурову. 5 июля 2024 года Фрунзенский райсуд Саратова признал их виновными в присвоении и пособничестве в растрате, связанной с выдачей невозвратных кредитов подконтрольным организациям (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Кравцеву назначено шесть лет колонии общего режима за особо крупное присвоение, а Екатерине Буровой — пять лет. Остальные обвиняемые, как отметили в АСВ, получили сроки от двух до шести месяцев. В декабре 2024 года решение устояло в апелляции. Гражданский иск агентства с требованиями на 1,1 млрд руб. удовлетворен. Ранее Кравцев был привлечен к субсидиарной ответственности на 4,7 млрд руб.

НВКбанк был создан в 1990 году. В 2020 году Банк России отозвал у него лицензию. Причиной стало систематическое занижение резервов на возможные потери по ссудной задолженности, что привело к неспособности банка выполнять обязательства перед вкладчиками. В марте 2020 года банк был признан банкротом. В том же году по материалам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, связанном с выдачей кредитов неплатежеспособным компаниям. Ущерб оценивался в 3 млрд руб.

Нина Шевченко