ВС не стал обязывать бизнесмена из Пензы сносить склад на набережной Саратова

Верховный суд отказался выносить на рассмотрение коллегии кассационную жалобу мэрии Саратова по спору о складе у набережной. Администрация требовала признать отсутствующим право собственности пензенского предпринимателя Валентина Веселова.

Валентин Веселов начал заниматься бизнесом в Пензе в 2001 году. В 2022 году открыл ИП в Москве. Основной вид деятельности — аренда и управление недвижимостью. Владеет долями в пяти пензенских юрлицах: ООО «Бассейны» (отделочные работы); ООО «Хербес» (пищевое производство); ООО «Аква-Лайф» (строительство); ООО «Премьера» (продажа авто); а также ООО «Оскар» (реклама). Выручка компаний в 2024 году составила 156 млн руб., а чистая прибыль — 7,8 млн руб. Rusprofile оценивает стоимость долей господина Веселова в минус 26 тыс. руб.

Спор касается строения на Чернышевского, 94, площадью почти 2 тыс. кв. м. Склад расположен на углу набережной и Шелковичной, его кадастровая стоимость достигает почти 28 млн руб. Мэрия утверждала, что здание не является недвижимостью, и требовала от господина Веселова снести его за свой счет.

В декабре 2023 года исполняющий полномочия главы Саратова Павел Сурков утвердил планы по комплексному развитию трех прибрежных территорий в квартале между Чернышевского и набережной. В мае 2024 года губернатор Бусаргин уже назвал 12 площадок под застройку, преимущественно в других районах. Муниципальные же планы фокусируются на Волжском побережье. Они устанавливают границы, объекты под снос (гаражи, АЗС, склады), инженерные сети для переноса и памятники культуры, такие как комплекс «Мельница Бореля», которые сохранят. Для каждой территории определен свой набор разрешенных видов использования: офисы, гостиницы, общепит, спорт, парки. Реализацию проектов поручат инвестору по итогам торгов, срок которых не назван. Максимальный период на выполнение работ составляет 15 лет с момента заключения договора.

Иск к Валентину Веселову чиновники подали в марте 2023 года.

Арбитражный суд Саратовской области и расположенный в Саратове 12-й Арбитражный апелляционный суд поддержали администрацию. Однако Арбитражный суд Поволжского округа вернул дело в первую инстанцию.

При повторном рассмотрении суды заняли противоположную позицию. Суд первой инстанции и апелляция теперь отказали мэрии в иске. Судьи установили, что спорный склад является объектом недвижимого имущества.

В ходе повторного рассмотрения суд назначил экспертизу. Эксперты установили, что свайный фундамент заглублен на 1,8 м, а перемещение сооружения невозможно без несоразмерного ущерба. При демонтаже объект утратит свои функциональные свойства. Предыдущие владельцы здания без труда регистрировали права собственности. По совокупности приведенных обстоятельств объект следует квалифицировать как недвижимость, установил суд и отказал чиновникам.

Арбитражный суд Поволжского округа в ноябре 2025 года поддержал эти выводы. Он оставил в силе судебные акты, отказавшие администрации. Суд кассационной инстанции согласился, что запись в ЕГРН о праве собственности господина Веселова является достоверной и оснований для ее оспаривания нет.

Администрация города подала жалобу в Верховный Суд РФ. Она просила отменить все предыдущие решения. Однако судья Верховного Суда Ирина Грачева 6 февраля 2026 года отказала в передаче жалобы на рассмотрение. Она не нашла существенных нарушений в применении норм права нижестоящими судами. Судебные акты, признающие право собственности за Валентином Веселовым, вступили в законную силу.

Никита Маркелов