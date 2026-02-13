В Волгограде подрядчиков подозревают в завышении стоимости ремонта школы в ЛНР на 15 млн

Волгоградские следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве с госзаказом (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В преступном сговоре и завышении стоимости работ подозревают 55-летнего волгоградца, представителя заказчика, и 39-летнего москвича, главу субподрядной компании. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

Следствие установило, что волгоградская строительная компания выступила подрядчиком для капремонта сельской школы в ЛНР по заказу администрации Волгоградской области. В качестве субподрядчика она наняла стройфирму из Тамбова, которая фактически исполняла контракт.

С июля по октябрь 2022 года ремонт в школе был выполнен частично. Однако руководитель субподрядной компании и представитель заказчика, заключив преступный сговор, подписали документы о сдаче объекта с завышенной стоимостью. Несмотря на невыполненные до конца работы, оплата по договору в размере более 47 млн руб. поступила полностью.

В сентябре 2025 года региональная ФСБ обнаружила факт завышения объема и стоимости работ. Ущерб составил более 15 млн руб. Представителя заказчика и главу субподрядной фирмы задержали и заключили под стражу. Вину оба не признают. Расследование уголовного дела продолжается.

