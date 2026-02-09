В Пензе готовят к продаже бывший корпус казачьего института технологий

Здание землемерного училища на ул. Володарского, 6 в Пензе продадут. Соответствующую информацию разместила госкорпорация ДОМ.РФ. Сейчас готовят необходимую документацию для реализации объекта с торгов. Предполагается, что аукцион состоится во втором квартале 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание бывшего землемерного училища готовят к торгам

Фото: kopik.pnzreg.ru, Коммерсантъ Здание бывшего землемерного училища готовят к торгам

Фото: kopik.pnzreg.ru, Коммерсантъ

Имущественный комплекс включает земельный участок площадью 0,23 га и два здания: первое площадью 2,5 тыс. кв. м, второе — 13,6 кв. м. Объект находится в центре города. Здание признано объектом культурного наследия регионального значения. Рядом с бывшим училищем располагается парк им. В. Г. Белинского, на территории которого есть планетарий. Вид разрешенного использования: для размещения учебных корпусов, гаражей, подстанций, указывает ДОМ.РФ в презентации.

Здание простроено в 1840-х годах в стиле ранней эклектики с элементами готики. В 1860-х годах там жил отец Владимира Ленина Илья Ульянов и будущие революционеры Николай Ишутин и Дмитрий Каракозов. С 1889 по 1913 годы дом арендовало Пензенское землемерное училище, студенты которого провели детальную съемку города с целью подготовки материала для регулирования улиц. Позднее в здании находились землемерно-инженерный техникум, землеустроительный институт и техникум.

В 1950-х годах в доме построили четвертый этаж. Однако были утрачены многие уникальные детали. От первоначальной постройки сохранились только колонны.

С 2012 года в здании располагался филиал Московского государственного университета технологий и управления им. К. Г. Разумовского — Пензенский казачий институт технологий (ПКИТ). Сейчас, по данным сайта вуза, корпус учебного заведения находится на ул. Гагарина.

В 2024 году региональное министерство по охране памятников истории и культуры издало приказ об утверждении границ и режима использования ОКН на ул. Володарского, 6. Согласно документу, собственникам и арендаторам разрешены работы по сохранению, реставрации, благоустройству и подземной прокладке коммуникаций, но запрещены снос, изменение исторического объёма, новое капитальное строительство, а также размещение временных построек и наружной рекламы, заслоняющей памятник. В марте 2025 года ведомство утвердило охранное обязательство.

Нина Шевченко