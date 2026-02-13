В Пензе задержали девушку, отправившую в Хабаровск кокаин на 14 млн руб.

В Пензе задержали скрывавшуюся от уголовного преследования 18-летнюю гражданку РФ, которая отправила своему сообщнику крупную партию кокаина из Подмосковья в Хабаровск. Преступная группа намеревалась сбыть наркотик, сообщили в пресс-службе УФСБ по Саратовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Пензе задержана 18-летняя девушка, переславшая крупную партию кокаина подельнику в Хабаровск

По данным следствия, в октябре 2025 года фигурантка организовала через транспортно-логистическую компанию пересылку запрещенного вещества подельнику на Дальнем Востоке. Последнего задержали при получении груза. В его отношении следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ и заключили подозреваемого под стражу. Изъятая партия кокаина оценивается на черном рынке в 14 млн руб.

Девушку задержали в ходе оперативно-разыскных мероприятий в Пензе. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ за незаконную пересылку наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.

Расследование по делу продолжается.

Марина Окорокова