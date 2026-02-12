Аскетичные требования

Московский «Стройресурс» судится с УКС Астраханской области из-за отказа органа от контракта на ремонт Келий Спасо-Преображенского монастыря за 87,8 млн руб. Подрядчик получил аванс 41,09 млн руб., но к работам не приступил. Заказчик расторг договор и потребовал вернуть деньги. «Стройресурс» также реконструирует астраханский «Октябрь»: работы не завершены, а ряд сотрудников УКС и директор подрядчика получили сроки за взятки. Ранее Росгосцирк разорвал контракт с «Стройресурсом» на реконструкцию пензенского цирка и взыскивает 543,1 млн руб. аванса. Сейчас приставы обращают взыскание на три участка компании в Калмыкии из-за долга в 61 млн руб.

Московское ООО «Стройресурс» подало иск к управлению капитального строительства (УКС) Астраханской области с требованием признать незаконным односторонний отказ от контракта № 37 и убрать его из реестра. Также компания просит истребовать всю переписку (письма, запросы, уведомления) по госзаказу. В случае неисполнения решения суда «Стройресурс» требует за каждый день просрочки взыскивать с УКС 1 тыс. руб. Первое слушание по этому делу назначено на 16 апреля.

Контракт № 37 стоимостью 87,8 млн руб. областное УКС заключило со «Стройресурсом» 30 июня 2022 года. По нему в срок до декабря 2023 года компания должна была провести работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Кельи братские Спасо-Преображенского мужского монастыря (Епархиальная библиотека) и садик духовной семинарии», в котором с 1966 по лето 2022 года располагался Астраханский музыкальный колледж им. М. П. Мусоргского. Подрядчик получил аванс в размере 41,09 млн руб.

Здание на ул. Молодой Гвардии, 1, 3 (примыкает к Астраханской филармонии), первоначально входило в комплекс построек Спасо-Преображенского мужского монастыря. Объект был возведен в конце 1860-х — начале 1870-х годов. В настоящее время монастырские постройки, примыкавшие к зданию, утрачены. Вместо них было возведено трехэтажное здание без декора. После заключения контракта на ремонт музыкальный колледж переехал в здание на ул. Шаумяна, 23, рядом с ТЮЗом, еще один небольшой корпус он занял в Театральном переулке.

В тот же день, 30 июня 2022 года, «Стройресурс» получил подряд на реконструкцию еще одного ОКН — кинокомплекса «Октябрь», который располагается напротив здания бывшего музколледжа. Изначально его обещали сдать к декабрю 2024 года. По последним данным ЕИС «Закупки», срок сдачи перенесли на конец 2026 года. Цена контракта тоже выросла с 1 млрд до 3 млрд руб. Работы все еще продолжаются.

В прошлом году началась череда уголовных дел, связанных с реконструкцией «Октября». Под суд попали заместитель начальника УКСа Станислав Зырин за получение взятки в 500 тыс. руб., главный специалист отдела капстроительства Салман Курбанов за взятку в 352 тыс. руб. и директор «Стройресурса» Евгений Луговитин за дачу взятки. Деньги предназначались для покровительства при строительном контроле и игнорирования нарушений.

В августе прошлого года Кировский районный суд Астрахани вынес приговор Курбанову. Он получил четыре с половиной года колонии строгого режима и штраф в 3,52 млн руб. Решение вступило в силу в ноябре. В октябре Зырина приговорили к аналогичному сроку и штрафу в 5 млн руб., в декабре определение вступило в силу. Луговитину огласили наказание в конце прошлого года — пять с половиной лет колонии строгого режима и штраф в 7 млн руб. Приговор в силу еще не вступил.

Пока шло уголовное дело, управление капстроительства 19 августа прошлого года отказалось от контракта на сохранение здания, примыкающего к филармонии. Причиной стало невыполнение «Стройресурсом» своих обязательств. В 2023 году срок исполнения контракта перенесли на январь 2025 года, указано на ЕИС «Закупки». Однако к работам компания так и не приступила, из-за чего контракт был расторгнут. О своем намерении УКС предупредило Евгения Луговитина 28 июля.

В конце августа управление обратилось в Арбитражный суд Астраханской области с требованием взыскать с подрядчика неосвоенный аванс в 41,09 млн руб. Рассмотрение дела продолжается, следующее слушание назначено на 18 февраля.

Незавершенный проект у «Стройресурса» имеется и в Пензе, где организация с ноября 2018 года занималась реконструкцией государственного цирка за 1,9 млрд руб. по заказу Росгосцирка. Компания переносила сроки ввода объекта, который изначально нужно было сдать в декабре 2020 года. Последний раз подрядчик обещал завершить строительство к концу 2025 года. Несмотря на то что соглашение было подписано, до финала дело не дошло. В декабре 2023 года Росгосцирк разорвал контракт со «Стройресурсом», а потом начал взыскивать с экс-исполнителя 543,1 млн руб. неосновательного обогащения — ту часть аванса, которую фирма не освоила и не вернула.

Кроме того, Росгосцирк оспаривал в суде отказ ФАС вносить фирму в реестр недобросовестных поставщиков, хотя астраханское управление ведомства добавило компанию в черный список 29 августа прошлого года.

В сентябре прошлого года ООО «Стройресурс» банкротила ФНС на неустановленную сумму. Однако в декабре служба отозвала иск, и дело было закрыто.

В январе этого года московские приставы подали иск в Арбитражный суд Калмыкии об обращении взыскания трех земельных участков, каждый площадью 241 тыс. кв. м. Они располагаются в Сарпинском районе недалеко от села Садовое вдоль трассы Р-22. Причиной обращения стала задолженность по исполнительскому сбору в размере более 61 млн руб. перед ФНС.

