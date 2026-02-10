Пензенская прокуратура выяснит, почему обрушилось здание казначейства в Спасске

Пензенская прокуратура начала проверку по факту частичного обрушения фасада здания, признанного объектом культурного наследия. Инцидент произошел вечером 8 февраля в Спасске.

Фото: Прокуратура Пензенской области, Коммерсантъ

В здании бывшего казначейства конца XIX века размещалась городская администрация. Пострадавших не было, сообщили в надзорном ведомстве.

Прокуратура намерена установить причины обрушения и оценить выяснить, в каком состоянии находился объект. Особое внимание будет уделено исполнению требований законодательства об охране памятников и тому, как осуществлялось содержание и сохранение здания ответственными лицами.

По итогам проверки, если будут выявлены нарушения, ведомство примет решение о мерах прокурорского реагирования.

Нина Шевченко