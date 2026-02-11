«Магия цифр» наполнила доклад

В Саратовской областной думе с докладом о результатах работы за 2025 год выступила бизнес-омбудсмен Полина Московская. По ее словам, в прошлом году предприниматели столкнулись с такими сложностями, как кадровые проблемы, снижение продаж, спроса, нехватка оборотных средств, растущая фискальная нагрузка, сложность получения кредитов, неплатежеспособность контрагентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Саратовский бизнес-омбудсмен Полина Московская отчиталась о работе за 2025 год

Фото: Саратовская областная Дума Саратовский бизнес-омбудсмен Полина Московская отчиталась о работе за 2025 год

Фото: Саратовская областная Дума

В 2025 году уполномоченный рассмотрел 638 обращений, поступивших от предпринимателей. По их итогам проводились консультации, в том числе с участием органов власти, готовились правовые экспертизы, давались рекомендации. В приемной президента в Саратовской области проконсультировано более 120 человек. Анализ показал, что пятая часть обращений связана с деятельностью федеральных органов власти. На региональные и местные органы власти поступило около 63% жалоб, на другие организации — 16%.

Среди основных проблем саратовского бизнеса — налоговый контроль и другие функции налоговых органов, земельные, имущественные отношения, включая вопросы аренды, закупки товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд.

У предпринимателей также возникают трудности с обязательной маркировкой товаров, грузовыми перевозками, получением государственной поддержки, нестационарной торговлей, исполнительным производством, отметила госпожа Московская.

Обеспокоенность у предпринимателей также вызывает изменение налогового законодательства, в результате которого вырастет нагрузка на бизнес, а также некорректная работа системы «Платон», из-за которой перевозчиков обязывают платить необоснованные штрафы. Дело в том, что система фиксирует превышение пределов перевозимых грузов, хотя на деле этого не наблюдается, что и подтверждается документами, рассказала омбудсмен. Также к ней поступали жалобы, связанные с работой комплексов весогабаритного контроля в автоматическом режиме.

«Данные комплексы регулярно фиксируют превышение габаритных параметров транспортных средств, при том, что предприниматели имеют документы, подтверждающие обратное», — подчеркнула Полина Московская. По ее словам, обращения на подобные темы фиксируются и в других регионах страны.

Госпожа Московская считает, что в прошлом году уполномоченным были «приняты все меры правовой защиты» для восстановления нарушенных прав заявителей. В этом году планируется продолжить мониторинг адаптации бизнеса к налоговой реформе, улучшать показатели рейтинга состояния инвестиционного климата, обобщать типовые проблемы, вырабатывать системные решения, поддерживать добросовестный бизнес, участвовать в разработке и экспертизе нормативно-правовых актов, затрагивающих интересы бизнеса.

После доклада депутаты спросили, приведет ли снижение порога освобождения от НДС с 60 до 20 млн руб. к дроблению бизнеса.

Риски от нововведений можно будет оценить не раньше 2027 года, ответила Полина Московская. По ее мнению, такие изменения ничего принципиально не изменят «в подходе основных наших добросовестных бизнесменов к ведению бизнеса».

Депутаты также попросили уполномоченного привести статистику по внесудебному урегулированию конфликтов между бизнесом и властью.

Госпожа Московская ответила, что в своем докладе на этой теме не останавливалась и она имеет множество нюансов. Никаких цифр и конкретных данных по заданному вопросу она не привела.

Также выяснилось, что в штате уполномоченного трудятся помощник и два юриста. Председатель парламента Алексей Антонов («ЕР») отметил, что столь малочисленная команда едва ли может решить проблемы саратовских предпринимателей. Он напомнил, что в каждом районе есть общественный помощник из числа юристов или экспертов. Вместе с ними в общей сложности на регион выходит чуть более 50 специалистов по защите прав бизнеса.

Депутаты также указали, что при декларировании отказа от плановых проверок бизнеса участились внеплановые. Шесть тысяч — цифра немалая.

Госпожа Московская не согласилась с таким подходом, указав на особенность вот такой особой «магии цифр», поскольку из этих шести тысяч более четырех — проверки налоговой службы, в частности контрольно-кассовой техники. Это, по ее словам, совершенно «однородное мероприятие», направленное на исправление одной ситуации и одной конкретной проблемы. Омбудсмен призналась, что подобные мероприятия вообще не стоит включать в общую статистику, но принято суммировать их все.

Отвечая на вопросы депутатов по поводу жалоб предпринимателей в сфере госзакупок, уполномоченная сообщила, что эти проблемы находятся на постоянном контроле областной прокуратуры, так что прокуроры подключаются сразу в случае задержек с оплатой.

Депутат Владимир Есипов (КПРФ) отметил, что доклад силен только с позиции отрицательного примера, как не надо защищать бизнес. «70 страниц — консультации, разъяснения, взаимодействие, перечень мероприятий, информационно-просветительская деятельность и даже есть история успеха, — перечислил содержание доклада коммунист. — Перед нами не отчет защитника, а летопись согласия с властью, написанное канцелярским языком примирение».

Предприниматель приходит к уполномоченному за защитой, а уходит «с брошюрой, как правильно понять, что ты проиграл»,— резюмировал Владимир Есипов.

Коммунисты также указали, что в докладе не указано, сколько проверок было признано незаконными, сколько выигранных судов, нет фамилий чиновников, превысивших полномочия, а также случаев, когда уполномоченный встал против позиции правительства на реальную защиту предпринимателей. Зато «очевидна полная гармония с теми, от кого предпринимателя нужно защищать». В других же регионах уполномоченный спорит с налоговой, с правительством, идет в суды, за что его не любят чиновники, но знают в лицо предприниматели.

«У нас омбудсмен удобный, сговорчивый и безопасный, такой омбудсмен, как подушка безопасности у власти. Главное — смягчить удар и убрать шум, не допустить скандала»,— подытожил Владимир Есипов.

Депутаты фракции «ЕР», напротив, высоко оценили работу омбудсмена, признав ее плодотворной и эффективной, подчеркнули, что сейчас предпринимателям оказывается содействие в получении господдержки. Полина Московская поблагодарила за критику и сообщила, что и дальше будет выполнять свою работу. В итоге большинством голосов доклад принят к сведению. Лишь четверо депутатов высказались против.

Татьяна Смирнова