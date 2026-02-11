Мэрия Саратова требует привести в порядок фасад доходного дома Белоусовых

Комитет по архитектуре Саратова в декабре прошлого года подал иск в Арбитражный суд региона к собственникам помещений в объекте культурного наследия «Дом доходный Белоусовых» на проспекте Столыпина, 26. Ответчиками выступили индивидуальные предприниматели Елена Евлентьева, Лариса Аллянова и ООО «Центр» Фрунзенского района. В заявлении власти требуют привести фасад здания к единым архитектурным решениям. Слушание по делу продолжится 17 февраля.

Изначально дело рассматривал Фрунзенский районный суд Саратова. Иск комитет подал 1 октября 2025 года. Ответчикам на праве собственности принадлежат нежилые помещения на первом этаже здания. Согласно выпискам из ЕГРН от 11 июня 2025 года, госпоже Алляновой принадлежит помещение площадью 115,5 кв. м, госпоже Евлентьевой — 87,3 кв. м, ООО «Центр» — два помещения площадью 259,2 кв. м и 144,6 кв. м, указано в акте суда.

Здание внесено в реестр объектов культурного наследия по приказу управления по охране ОКН от 30 июля 2020 года. Оно признано памятником местного значения и значится в реестре как «Дом доходный Белоусовых», построенный в конце XIX — начале XX века.

Основанием иска стали результаты осмотра 4 июня прошлого года. На фасаде зафиксированы: установка тамбура, закрывающего элементы предмета охраны (горизонтальный руст, пилястры, наличники, межэтажную тягу); наружный блок кондиционера; вывески «Центр смарт», «МУВОХ», «Кроссовки и Доски». Изменения фасада не соответствуют имеющимся в комитете проектам 2003–2014 годов. Разрешительная документация на работы по сохранению ОКН не выдавалась.

Комитет требовал обязать ответчиков в десятидневный срок обратиться за заданием на проведение работ, в течение года — подготовить проектную документацию и провести работы по приведению фасада в соответствие с предметом охраны, демонтировать тамбур, вывески и кондиционер. За неисполнение — неустойку 5 тыс. руб. за каждый день просрочки, а также взыскать почтовые расходы 576 руб.

Спор завершился 6 ноября. Суд установил, что ответчики являются юрлицами и ИП, дело связано с предпринимательской деятельностью. Поэтому было решено передать его на рассмотрение в Арбитражный суд Саратовской области.

Нина Шевченко