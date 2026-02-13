В Пензенской области возбудили дело из-за выдачи жилищных сертификатов семьям бывших мигрантов

В Пензенской области возбудили уголовное дело по факту выдачи жилищных сертификатов должностными лицами администрации Сердобска и минтруда региона. Их подозревают в халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ), сообщили в пензенском следкоме.

Мэр пензенского Сердобска Марина Ермакова ушла с поста из-за буллинга в соцсетях

Фото: t.me / savarlamov, Коммерсантъ

Фото: t.me / savarlamov, Коммерсантъ

По версии следствия, в феврале этого года мэрия Сердобска якобы незаконно выдала сертификаты на улучшение жилищных условий двум многодетным семьям, члены которых недавно сменили иностранное гражданство на российское.

Следователи дадут правовую оценку действиям (бездействию) должностных лиц при выдаче сертификатов на жилье. Кроме того, следствие проверит возможные нарушения прав других семей, являвшихся претендентами на сертификаты.

Накануне глава Сердобска Марина Ермакова объявила в своих социальных сетях об уходе с поста из-за буллинга в интернете. Мэр отметила, что после публикации от 10 февраля 2026 года о вручении сертификатов двум молодым семьям мигрантов уровень давления на нее в соцсетях «перешел все мыслимые границы». Ей стали отправлять оскорбительные «подарки» во «ВКонтакте», писать угрозы, распространять фейки о ее личной жизни.

На ситуацию отреагировал глава СКР Александр Бастрыкин и поручил руководству пензенского СУ проверить сообщения о возможных нарушениях при выдаче жилищных сертификатов семьям с миграционным прошлым.

Марина Окорокова