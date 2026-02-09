Проблему с безнадзорным скотом в Астраханской области решат на законодательном уровне

Депутаты Астраханской областной думы планируют разработать проект закона, унифицирующего правила прогона и выпаса сельскохозяйственных животных на территории региона. Актуальная тема стала предметом обсуждения на заседании экспертного совета при комитете по законотворческой деятельности, сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В Астраханской области проблемой безнадзорного КРС займутся на законодательном уровне

Фото: Дума Астраханской области В Астраханской области проблемой безнадзорного КРС займутся на законодательном уровне

Фото: Дума Астраханской области

По словам председателя комитета Андрея Лифанова («ЕР»), в регионе продолжается бесконтрольный выпас крупного рогатого скота. За шесть месяцев 2025 года, по данным полиции, в области произошло 79 ДТП с участием безнадзорных животных. Число столкновений поездов с КРС не опускается ниже 130 за год. «Размер ущерба оценивается в миллионы рублей, что никак не соответствует суммам штрафов, установленным КоАП», — отметил замначальника Приволжской железной дороги по Астраханскому территориальному управлению Сергей Свечкарев.

Господин Лифанов рассказал, что владельцы крупного рогатого скота зачастую не содержат его должным образом. Животные повреждают сельскохозяйственные угодья и посевы, ломают оросительные системы. Проблема также осложняется отношением муниципалитетов к организации выпаса и прогона скота.

Так, только в Володарском районе каждый год происходит более 50 ДТП с участием КРС. По словам главы Регины Рамазановой, с 2014 года власти муниципалитета наделяют полномочиями по отлову и содержанию подведомственные учреждения и хозяйствующие субъекты. В трех селах есть специальные штрафстоянки для безнадзорного скота.

Члены экспертного совета также решили проанализировать всю полученную информацию и, исходя из полученных данных, обратиться в Госдуму РФ с инициативой о повышении размеров административных штрафов по статьям КоАП, касающимся обращения с безнадзорным КРС.

Марина Окорокова